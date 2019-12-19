Путіна на прес-конференції спитали про допінг та дискваліфікацію Росії: він знову збрехав

Президент Росії Володимир Путін проводить щорічну прес-конференцію. Не змогли під час неї уникнути питання про дискваліфікацію Росії через махінації з допінгом.

До слова: Пресконференція Володимира Путіна: онлайн-трансляція

Путіна спитали його думку про дискваліфікацію Росії на чотири роки. При цьому росіян відлучили від Олімпійських ігор та чемпіонатів світу.

Ще після зустрічі нормандської четвірки Путін прокоментував це рішення WADA про дискваліфікацію. Вже тоді він назвав його таким, що суперечить Олімпійській хартії.

Ці ж слова він заявив і під час конференції 19 грудня.

"Що стосується рішення WADA, то я вважаю, що воно не тільки несправедливе, але й не відповідає здоровому глузду і праву. Тому що рішення, пов'язані з допінгом, були прийняті відносно наших спортсменів на минулій Олімпіаді – вони виступали під нейтральним прапором. Тепер за те ж саме ще раз. Так ні в одній правовій системі світу нічого подібного не було в історії людства, і сподіваюся, ніколи не буде", – заявив Путін.

Президент країни-агресора переконаний, що дискваліфікацію мають відбувати спортсмени, яких піймали на допінгу. Однак він не зауважив того, що рішення WADA стосувалося не так спортсменів, як самої країни. Росію покарали за те, що в цій країні вносилися зміни в допінг-тести, щоб приховати позитивні тести. Тож карали не спортсменів-допінгістів, а саме систему, яка дозволяла приховувати їх порушення.

У нас дівчинки в фігурному катанні виступають зовсім молоді – ще діти майже. Яке вони до допінгу мають відношення? Та ніякого! Але вони стрибають чотири оберти, а ніхто не робить поки, майже ніхто, в жіночому фігурному катанні. Ну ось, їх можна "зачистити" та з льоду прибрати. Можна таким чином? Можна, можливо. А навіщо? Хіба це піде на користь розвитку світового спорту? Думаю що ні,

– переконаний Путін.

Тут теж президент Росії дещо бреше (або лукавить). Допінг в Росії поставлений на конвеєр з дитячого віку. Як підтвердження – 13-річна російська фігуристка Анастасія Шаботова під час спілкування з уболівальниками у прямому ефірі в Instagram розповіла, що для стабільних виступів слід вживати допінг. Або 19-літня фігуристка Олександра Кошова була дискваліфікована на два роки у 2019 році через допінг. Це ще до розслідування WADA.

Водночас: Допінговий скандал: чому санкції WADA проти Росії ще нічого не вирішують

Також під час пресконференції Путін ще раз повторив тезу, що "рішення WADA суперечить олімпійської хартії".

"Не може команда вступати під нейтральним прапором, якщо немає фактичних претензій до чинного Олімпійського комітету. Так в хартії записано. Але якщо з боку WADA до нашого комітету претензій немає, значить, збірна повинна виступати під своїм прапором. Розбирайтеся з конкретними людьми. Ми, звичайно, будемо в цьому допомагати й сприяти. Ми все робимо для того, щоб російський спорт був чистим", – заявив Путін.

От тільки подати апеляцію в Спортивний арбітражний суд в Лозанні Росія поки не наважилася.