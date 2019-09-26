П'яні російські боксери влаштували сутичку в одному з готелів на чемпіонаті світу: відео

Чемпіонат світу з боксу в російському Єкатеринбурзі закінчився скандалом для самих російських боксерів. Вони влаштували сутичку між собою, що у справу навіть довелося втручатися Росгвардії.

Чемпіонат світу з боксу проходив в Єкатеринбурзі з 7 по 21 вересня. Однак провідні боксери туди не поїхали, адже цей турнір не є кваліфікаційним для участі в Олімпіаді. Не поїхала туди й українська збірна. натомість туди відправилися окремі українські боксери. Однак не вони стали "героями" в Росії.

Читайте також: Українські боксери, які проігнорували бойкот, провалилися на чемпіонаті світу в Росії

В ніч з 19 на 20 вересня в готелі Hyatt виникла сутичка між російськими боксерами. Сталося це все вночі в караоке, куди відправилися святкувати спортсмени. Вони почали сперечатися між собою. Тож все переросло в сутичку. Інші відвідувачі бару кинулися розбороняти їх, одночасно в готель викликали співробітників Росгвардіі. Прибулі в бронежилетах і шоломах силовики спробували залагодити конфлікт, але натрапили на агресію з боку боксерів. Спортсмени почали погрожувати правоохоронцям, один з них заявив, що раніше служив у спецназі ФСБ.

"Братуха, коли боксери б'ються, – бронежилет не допоможе, я як член Федерації боксу Росії тобі це говорю", – заявив один з боксерів.

Відео сутички російських боксерів

Варто побачити: Росіянин Петров, який кинув виклик Ломаченку, нокаутував суперника в другому раунді

Спочатку в Федерації боксу Росії усіляко заперечували факт сутички. "Бійок не було. Була розмова. З'ясування відносин. З'ясували стосунки, обнялися і розійшлися", – запевняв генеральний секретар Федерації боксу Росії Умар Кремльов.

Та згодом таки визнали, що сутичка мала місце. Тому вирішили боксерів покарати.

"Винуватці даного інциденту понесуть дисциплінарне покарання – місяць добровільних трудових робіт, а також нададуть благодійну допомогу боксерським залам у своєму регіоні. Самі учасники інциденту визнали свою провину, вибачилися перед суспільством", – йдеться в заяві Федерації боксу Росії.

Читайте також: У Росії заявляють, що українські боксерки все ж їдуть на чемпіонат світу