П'яні російські боксери влаштували сутичку в одному з готелів на чемпіонаті світу: відео
Чемпіонат світу з боксу в російському Єкатеринбурзі закінчився скандалом для самих російських боксерів. Вони влаштували сутичку між собою, що у справу навіть довелося втручатися Росгвардії.
Чемпіонат світу з боксу проходив в Єкатеринбурзі з 7 по 21 вересня. Однак провідні боксери туди не поїхали, адже цей турнір не є кваліфікаційним для участі в Олімпіаді. Не поїхала туди й українська збірна. натомість туди відправилися окремі українські боксери. Однак не вони стали "героями" в Росії.
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В ніч з 19 на 20 вересня в готелі Hyatt виникла сутичка між російськими боксерами. Сталося це все вночі в караоке, куди відправилися святкувати спортсмени. Вони почали сперечатися між собою. Тож все переросло в сутичку. Інші відвідувачі бару кинулися розбороняти їх, одночасно в готель викликали співробітників Росгвардіі. Прибулі в бронежилетах і шоломах силовики спробували залагодити конфлікт, але натрапили на агресію з боку боксерів. Спортсмени почали погрожувати правоохоронцям, один з них заявив, що раніше служив у спецназі ФСБ.
"Братуха, коли боксери б'ються, – бронежилет не допоможе, я як член Федерації боксу Росії тобі це говорю", – заявив один з боксерів.
Відео сутички російських боксерів
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Спочатку в Федерації боксу Росії усіляко заперечували факт сутички. "Бійок не було. Була розмова. З'ясування відносин. З'ясували стосунки, обнялися і розійшлися", – запевняв генеральний секретар Федерації боксу Росії Умар Кремльов.
Та згодом таки визнали, що сутичка мала місце. Тому вирішили боксерів покарати.
"Винуватці даного інциденту понесуть дисциплінарне покарання – місяць добровільних трудових робіт, а також нададуть благодійну допомогу боксерським залам у своєму регіоні. Самі учасники інциденту визнали свою провину, вибачилися перед суспільством", – йдеться в заяві Федерації боксу Росії.
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