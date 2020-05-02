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П'яний аргентинський футболіст влаштував смертельне ДТП: відео трагедії

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Смертельна ДТП з футболістом
Смертельна ДТП з футболістом / Скріншот

Аргентинський футболіст Родріго Ідальго став винуватцем смертельного дорожньо-транспортної пригоди.

Відео трагедії потрапило на камеру відеоспостереження і було опубліковано в YouTube, пише 24 канал.

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24-річний футболіст п'яним сів за кермо своєї машини і на великій швидкості збив на смерть 60-річного мотоцикліста.

Чоловік помер на місці, а винуватця аварії відразу затримали на 120 днів до винесення вироку. У футболіста є можливість вийти під заставу, але потім йому загрожує 5 років позбавлення волі.

Дивіться відео аварії з Родріго Ідальго

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Аргентина Новини Спорту Аварії та ДТП Спорт Футбол
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