П'яний аргентинський футболіст влаштував смертельне ДТП: відео трагедії

Аргентинський футболіст Родріго Ідальго став винуватцем смертельного дорожньо-транспортної пригоди.

Відео трагедії потрапило на камеру відеоспостереження і було опубліковано в YouTube, пише 24 канал.

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24-річний футболіст п'яним сів за кермо своєї машини і на великій швидкості збив на смерть 60-річного мотоцикліста.

Чоловік помер на місці, а винуватця аварії відразу затримали на 120 днів до винесення вироку. У футболіста є можливість вийти під заставу, але потім йому загрожує 5 років позбавлення волі.

Дивіться відео аварії з Родріго Ідальго

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