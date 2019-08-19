П’яний російський хокеїст побив сторожа готелю в Білорусі

Невдалим виявився для білоруського хокейного клубу "Ліда" досвід з російськими гравцями. Один з таких покинув Білорусь з вироком суду.

Російський хокеїст 1997 року народження (його імені не називається) виступав за ХК "Ліда" у минулому сезоні. Весь цей час хокеїст жив на квартирі. Однак перед закінченням сезону вирішив перебратися в готель, який розміщений на території стадіону "Старт". Однак не ознайомився з правилами перебування там.

В один з вечорів росіянин вирішив піти прогулятися по місту. Однак він не знав, що готель і вся територія закривається після 23:00 на замок. Сам хокеїст направився в бар, де випив. А коли повернувся до готелю, то виявив, що брама закрита. При цьому варто відзначити, що сторож на огорожі прикріпив свій номер телефону, за яким до нього можна було подзвонити, якщо ворота зачинені.

Однак перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, не докричавшись до сторожа, він переліз через огорожу. Але двері в готель теж були закриті. Тож він зі злості вдарив по них ногою. Від удару нижня частина склопакета відлетіла. Завдяки цьому отвору росіянин зумів потрапити у тамбур. Там він натрапив на сторожа.

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"Молода людина, нічого не кажучи, вдарила сторожа кулаком в обличчя. У того розламалися окуляри, а сам він не встояв на ногах та впав на спину. Росіянин кинувся до жертви, схопив за кофту, застосував силовий прийом, який використовується в хокеї, підняв за светр і потягнув по підлозі, при цьому його кулак ще кілька разів прикладався до тіла сторожа", – описує цей випадок видання "Лідская газета".

"Обвинуваченого визнати винним в умисних діях, що грубо порушують громадський порядок та виражають явну неповагу до суспільства, що супроводжуються застосуванням насильства, пошкодженням чужого майна (хуліганство). На підставі ч. 1 ст. 339 КК РБ призначити йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 100 базових величин – 2550 білоруських рублів (понад 31 тисяча гривень)". З таким вердиктом щодо себе, винесеним судом Лідського району, поїхав на батьківщину росіянин.