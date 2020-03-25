П'ять гравців англійського клубу захворіли на коронавірус

У п'яти гравців англійського "Портсмута", що виступає в Першій лізі Англії виявили коронавірус. Крайнім футболістом у якого виявили вірус став Росс Маккрорі.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

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Черговий футболіст клубу у якого тест на коронавірус показав позитивний результат виявився Росс Маккрорі.

Попередні тести показали, що четверо інших членів команди – Джеймс Болтон, Енді Кеннон, Хаджі Многа та Шон Раггетт також заразилися коронавірусом.

У всіх п'яти футболістів симптоми коронавірусу були слабкими або були відсутні, але, попри це, вони проходять період ізоляції відповідно до державних рекомендацій.

Клуб зараз чекає на результати ще одного тесту футболіста.

Додамо, що "Портсмут" розташовується на четвертій сходинці турнірної таблиці Першої ліги Англії, у їх активі 60 набраних пунктів.

Футбольний клуб з міста Портсмут в південній Англії. Був заснований в 1898 році.

Ставав двічі переможцем Першої ліги Англії (1949, 1950). Бронзовий призер чемпіонату (1955).

У 2003 році став чемпіоном Другої ліги Англії. Срібний (1927, 1987) та бронзовий (1993) призер.

Дворазовий чемпіон Третьої ліги Англії (1962, 1983).

Двічі ставав володарем Кубка Англії (1939, 2008).

Переможець Суперкубка Англії у 1949 році.

Що таке коронавірус Covid-2019?

Так називають спалах коронавірусної хвороби, яка розпочалась у Китаї у 2019 році. Вчені вивчили геном вірусу та встановили, що він на 70% схожий на SARS-COV, який у 2012 році став причиною високої смертності через гострий респіраторний синдром.

У 2020 році у Європі, зокрема в Італії почала швидко зростати кількість інфікованих коронавірусом.

11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію коронавірусу, однак називає її контрольованою.



Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 канал

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