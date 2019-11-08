П'ять команд вже забезпечили собі вихід у плей-офф Ліги Європи

У четвер, 7 листопада, відбулися матчі четвертого туру групового етапу Ліги Європи. Відтак вже після цього визначилися перші команди, які вийшли у 1/16 турніру.

В 1/16 фіналу Ліги Європи гарантовано зіграють "Манчестер Юнайтед", "Севілья", "Еспаньол", "Селтік" і "Базель". Кожен з клубів не посяде у своїх групах місце нижче другого.

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"Севілья" розгромила "Дюделанж" (5:2), "Базель" переміг "Хетафе" (2: ), "Селтік" виграв у "Лаціо" (2:1), "Манчестер Юнайтед" розгромив "Партизан" (3:0), а "Еспаньол" – "Лудогорець" (6:0) в рамках 4-го туру групового етапу.

У той же час, п'ять команд втратили навіть теоретичні шанси на плей-офф. Це турецькі "Трабзонспор" і "Бешикташ", "Астана" Романа Григорчука, норвезький "Русенборг" і переможець Кубка Франції-2019 "Ренн".

До слова, представники України, київське "Динамо" і "Олександрія" зіграли внічию і зберігають шанси на вихід у стадію плей-офф.

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