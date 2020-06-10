Перша ракетка України Еліна Світоліна отримає ще одну нагороду від влади України. Спортсменку хочуть нагородити званням почесної громадянинки Харкова.

Напередодні були затверджені кандидатури на здобуття звання Почесний громадянин Харкова. Рішення щодо їх затвердження буде прийнято на найближчій сесії міської ради, повідомляє btu.org.

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Нова звитяга Світоліної

Серед претендентів знайшлося й місце першій ракетці України Еліні Світоліній. 25-річна тенісистка народилася в Одесі, але тривалий час тренувалася у Харкові.

Світоліна вже відновила тренувальний процес на корті. Поки що відомо, що Світоліна зіграє в Берліні на виставковому турнірі в середині липня.

Зараз тенісистка знаходиться в Монте-Карло. Вона неодноразово ділиться світлинами із цієї місцевості. Але все-таки Еліна більше уваги приділяє тенісу.

Нещодавно дівчина показала фотографію з іншою українкою Катариною Завацькою, з якої провела спільне тренування.

Підкреслимо, що нещодавно в Україні відбувся турнір на якому взяли участь декілька провідних українських тенісисток. Леся Цуренко та Марта Костюк взяли участь у такому турнірі в Ірпені. Звитягу здобула Марта Костюк, яка взяла верх над Маріанною Закарлюкою.

Додамо, що всі професійні турніри WTA та ATP з середини березня перебувають на паузі через пандемію коронавірусу, а повернення професіоналів очікується лише в другій половині літа.

Досягнення Еліни Світоліної: головне