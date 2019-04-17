Шестеро спортсменів увійшли до списку 100 найвпливовіших людей світу за версією Time

Щотижневий американський журнал Time опублікував щорічний список 100 найвпливовіших людей світу. До нього увійшли відразу шестеро спортсменів.

До списку увійшли футболіст "Ліверпуля" Мохамед Салах, баскетболіст Леброн Джеймс, тенісистка Наомі Осака, гольфіст Тайгер Вудс, футболістка Алекс Морган та легкоатлетка Кастер Семеня.

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Мо – кумир єгиптян, скаузерів і мусульман по всьому світу, але він залишається скромною, вдумливою і веселою людиною, яка сприймає все це не дуже серйозно,

– написав про Салаха телеведучий Джон Олівер.

Він виправдав захоплення багатьох мільйонів молодих людей завдяки своїй здатності виправдовувати неймовірні очікування на баскетбольному майданчику, успіхів у бізнесі, Голлівуді й медіа і новій школі для незаможних дітей в рідному місті,

– написав про Леброна Джеймса бізнесмен Уоррен Баффет.

Першу ракетка світу Наомі Осаку, яка цьогоріч виграла Australian Open, описала екс-лідерка світового рейтингу WTA Кріс Еверт.

Ніхто не уявляє наше глобалізоване, мультикультурне майбутнє краще чесної, ввічливої, самопринизливої тенісистки, яка може вигравати ще багато років,

– описала її Еверт.

LeBron, Tiger, Mo Salah, Naomi Osaka are some of the athletes that landed a spot on Time's 100 Most Influential People of 2019



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Протягом останніх кількох років Тайгер посилено відновлювався після операцій і повернувся на топ-рівень. Поки експерти сумнівалися в тому, що він ще щось виграє, він безустанно працював. Ми не завжди цінуємо терпіння. Тайгер провів незліченні години в тренажерному залі й на полі, у нього була конкретна мета,

– написав співак Джастін Тімберлейк про Тайгера Вудса, який минулого тижня виграв перший "Мастерс" за 14 років.

Як мати 12-річних дівчаток я прекрасно розумію вплив Алекс на нове покоління. Її прагнення бути позитивним прикладом унікально, і я неймовірно рада, що майбутнє нашого спорту в таких хороших руках",

– написала олімпійська чемпіонка з футболу Міа Хемм про футболістку Алекс Морган.

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