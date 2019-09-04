П'ятиразовий переможець US Open Роджер Федерер не зумів пробитися у півфінал турніру

Швейцарський тенісист Роджер Федерер поступився у чвертьфіналі турніру US Open болгарину Григору Дімітрову.

Матч між ними розтягнувся на всі п'ять сетів, та тривав три години та 10 хвилин. Хоча третя ракетка світу Федерер був близький до того, щоб не затягувати настільки цей матч та вийти у півфінал. Він доволі легко взяв перший сет, однак з такою ж легкістю віддав другий, дозволивши Дімітрову реалізувати два брейки. У третьому сеті Федерер виграв чотири останні гейми й знову повів у рахунку.

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Та все вирішилося наприкінці четвертого сету. Програвши на початку свою подачу, швейцарець міг відіграти її в десятому геймі. Однак він не використав жодну з п'яти спроб для брейк-пойнта. Тож болгарин виграв сет та знову зрівняв рахунок.

Цей момент став переломним у матчі. Федерер не зумів відійти від такого удару, і в останньому сеті програв перші чотири гейми. після цього Дімітров впевнено довів матч до перемоги. Тож саме він зіграє у півфіналі US Open проти росіянина Данила Медведєва. Натомість Федерер вперше з 2015 року не зіграє у півфіналі турніру.

Роджер Федерер – Григор Дімітров 2:3 (6:3, 4:6, 6:3, 4:6, 2:6)