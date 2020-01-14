П'ятий етап Кубка світу з біатлону: хто фаворити та чого очікувати від українців

З 15 по 19 січня в німецькому Рудольдингу пройде п'ятий етап Кубку світу з біатлону. Таким чином, турнір перевалить через свій екватор. Тим часом, спортсмени продовжують виходити на свій пік форми і боротьба стає все цікавішою.

У зв'язку з відсутністю Йоханнеса Бьо (він вдома чекає народження дитини), на перше місце загального заліку піднявся француз Мартен Фуркад, який не залишає надій на завоювання свого восьмого "еликого кришталевого глобуса".

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Втім, тимчасова відсутність норвежця ще нічого не гарантує Фуркаду. Зокрема, аналітики Parimatch в списку претендентів на перемогу в підсумковому заліку ставлять Мартена поки що на друге місце. Лідер, згідно з котуваннями, Йоханнес, а третє місце попередньо у його брата Тар'є. Під час спринтерської гонки він дуже хотів обігнати Фуркада, але настільки захопився суперництвом, що забув пробігти штрафне коло. В результаті Тер'є втратив багато часу і зайняв лише 24-е місце.

Головним же героєм етапу в Обергофі серед українців став Артем Прима. У спринті він зайняв досить високе 15 місце і кваліфікувався в мас-старт по додатковій квоті.

У жінок в загальному заліку є лідером Доротея Вірер. Також підсумкове перше місце їй віддають і експерти Parimatch. Її основна конкурентка – Тіріль Екхофф. Далі з серйозним відставанням йдуть Інгрід-Ланнмарк Тандревольд і Жустін Брезаз. До речі, з українок, на жаль, пропустить п'ятий етап Кубка світу Анастасія Меркушина. Вона не буде виступати також і на Кубку IBU, а стане готуватися до шостого етапу Кубка світу в Поклюці.