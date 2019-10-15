Пятов: Ми грали у футбол і в нас виходило

Воротар збірної України Андрій Пятов поділився враженнями від матчу проти Португалії. Голкіпер став найкращим гравцем матчу у складі України.

Пятов розповів, що команда спокійно витримала останні хвилини, які були надзвичайно напружені.

Як це було: Україна – Португалія відеоогляд матчу

Я дивився, 90-а хвилина була. Принципі нас і нічия влаштовувала. Не було такого, щоб за результат засісти в штрафному майданчику, відбиватися. Ми грали у футбол і в нас виходило,

– сказав голкіпер.

Також Пятов переконаний, що ніякого пенальті в матчі не було. Як відомо, Ентоні Тейлор призначив сумнівний одинадцятиметровий через руку Тараса Степаненка. "Потрапив у ногу, потім в руку. Та й перша картка не йому мала бути. Тому суддя дещо "загубився", – зазначив Андрій.

На запитання про те, що змінилося в грі збірної, воротар сказав, що гравці почали виконувати те, що від них вимагалося. Окрім того, Андрій розповів, звідки в команди з'явилася впевненість.

Все від тренера залежить. Те, що було на установці сказано – грати у футбол. Найсильніша риса, яку приніс Шевченко? Гра, побудова гри. Зараз футбол такий. Правильно підібрати тактику під суперника,

– зазначив голкіпер.

На завершення Пятов розповів, що команда дещо переживала, коли був призначений пенальті. "А коли вже відчули впевненість, почали йти в контратаки, контролювали м'яч. Добре проводили атаки з флангів, вони не знали що робити", – резюмував голкіпер.

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Збірна України виграли шість матчів у групі B й один зіграла внічию. В активі "синьо-жовтих" 19 очок, що дозволило команді виграти групу. Збірна України з футболу втретє у своїй історії зіграє на груповому етапі чемпіонату Європи.