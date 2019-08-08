Пятов обійшов Роналду, Лукаку і Мбаппе в рейтингу гравців європейських збірних: список

УЄФА на своєму офіційному сайті опублікував рейтинг найкращих гравців європейських збірних.

Український голкіпер донецького "Шахтаря" Андрій Пятов виявився на 17-му місці в списку найкращих гравців європейський збірних.

Також УЄФА оголосила номінантів на звання найкращого гравця Ліги Європи сезону 2018/19

35-річний воротар обійшов багатьох зіркових футболістів, в тому числі португальця Крішітіану Роналду, бельгійського форварда Ромелу Лукаку і новачка мадридського "Реала" Едена Азара.

Цікаво, що на першому місці розташувався голкіпер збірної Англії Джордан Пікфорд. Голландський нападник Мемфіс Депай – другий. Третю сходинку посів півзахисник Нідерландів Френкі де Йонг.

Також серед українців у списку присутні вінгер "Шальке" Євген Коноплянка (74 місце), та захисник "Динамо" Олександр Караваєв (88).

З повним рейтингом гравців можна ознайомитися за посиланням