Пятов, Підгрушна, Беленюк та інші прочитали вірші до Дня української мови: щирі відео

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Жан Беленюк
Жан Беленюк / facebook.com/pg/beleniuk

9 листопада День української писемності та мови. До цієї події знамениті українські спортсмени зачитали вірші.

Українські футболісти та футболістки прочитали легендарний вірш Володимира Сосюри. Участь взяли Андрій Пятов, Віталій Миколенко, Євген Коноплянка, Денис Попов та багато інших.

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До флешмобу приєдналися українські біатлоністки Анастасія Меркушина та Олена Підгрушна. Перша прочитала улюблений вірш Ліни Костенко.

 
Анастасія Меркушина

Анастасія Меркушина: «До дня української мови я вирішила приєднатися до флешмобу та розповісти улюблений вірш сучасної поетеси Ліни Костенко.Також хочу передати естафету своїй однокласниці та чемпіонці світу з фехтування @pantelyeyeva_kseniya».

Опубліковано Biathlon.com.ua Субота, 9 листопада 2019 р.


Водночас Олена Підгрушна прочитала вірш Тараса Шевченка "Розрита могила".

 
Олена Підгрушна

Олена Підгрушна: «Вітаю Україно, з днем української мови та писемності!!! ?».

Опубліковано Biathlon.com.ua Субота, 9 листопада 2019 р.


Також вірш Тараса Шевченка прочитав чемпіон світу з вільної боротьби та депутат Верховної Ради Жан Беленюк

 

 

Дякую Олені Підгрушній за таку круту ініціативу! За бажанням - долучайтесь ;)

Опубліковано Zhan Beleniuk / Жан Беленюк Субота, 9 листопада 2019 р.

 

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Жан Беленюк Олена Підгрушна Анастасія Меркушина Українська мова
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