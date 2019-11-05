Пятов потрапив в топ-5 унікального рейтингу Ліги чемпіонів

Воротар донецького "Шахтаря" Андрій Пятов виявився в списку найдорожчих футболістів-ветеранів Ліги чемпіонів за версією Transfermarkt.

Пятов розташувався на четвертій сходинці з цінником в 2,5 млн євро, а відразу ж за ним залишився страж воріт "Манчестер Сіті" Клаудіо Браво з такою ж ціною, проте українець молодше чилійця.

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Першим в даному рейтингу став центральний захисник "Ювентуса" Джорджо К'єлліні, він оцінюється в 7,5 мільйона євро

Відразу ж за ним розташувалися оборонець Парі Сен-Жермен Тьяго Сілва і голкіпер "Інтера" Самір Ханданович – по 6 млн.

Раніше Спорт24 писав, що Андрій Пятов став найкращим голкіпером другого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Матчі другого туру відбувалися 1-2 жовтня.