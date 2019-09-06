Пятов пригадав неприємний матч, коли Україна програла Литві

Збірна України має у своїй історії й поразку проти Литви. Було це у 2007 році. Учасник цього матчу – воротар Андрій Пятов – пригадав як це було.

Тоді Андрій Пятов вийшов на заміну замість Олександра Шовковського, який отримав ушкодження. Литовці тоді були попереду – голом відзначився Савенас. У другому таймі у ворота вже Пятова забив Данилявичюс, і литовці виграли. У підсумку Україна у відборі на Євро-2008 посіли четверте місце у групі, а литовці – п'яті.

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"Той матч проти Литви, звичайно, пам’ятаю. Було дуже неприємно. Я вийшов на заміну, оскільки Олександр Шовковський отримав травму під час епізоду з пропущеним голом. Результат був не надто вдалим. Будемо виправляти", – заявив Андрій Пятов на передматчевій пресконференції.

Нагадаємо, матч Литва – Україна відбудеться у суботу, 7 вересня. Початок зустрічі – о 19:00. Онлайн-трансляція, відео голів та огляд матчу – на сайті Спорт24.

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