Пятов прокоментував скандальний пенальті у ворота "Шахтаря" у матчі Ліги чемпіонів

Воротар донецького "Шахтаря" Андрій Пятов у матчі проти загребського "Динамо" сфолив у власному штрафному майданчику. Це стало причиною пенальті, яке дозволило гостям вийти вперед.

Нагадаємо, сам матч закінчився внічию завдяки голу Додо, який забив через 9 хвилин після того, як вийшов на заміну.

Більше про матч: "Шахтар" вирвав нічию в напруженому матчі проти загребського "Динамо": відео

Пенальті у ворота "Шахтаря" було призначено на 60-й хвилині. При подачі з кутового Пятов схопив руками за шию суперника – нападника Гарановіча – та повалив його на газон. У цьому епізоді форвард отримав ушкодження та був замінений. Пятов же був "винагороджений" жовтою карткою та пенальті у його ворота.

Відео пенальті у ворота "Шахтаря"

Після матчу Андрій Пятов прокоментував цей епізод.

"Там на повторах видно, що я його завалив, але вони не показують повного відео епізоду, де суперник приходить блокувати мене. Я судді говорив, що цей футболіст приходить спеціально у воротарський і навіть не дивиться на м'яч, а грає в голкіпера. Ну арбітр так вирішив, що ж. Просто я знаю, що перед цим противник стояв і грав мені в корпус, спеціально заважав", – заявив Пятов у коментарі офіційному сайту "Шахтаря".

Нагадаємо, тепер на команди очікує матч і Загребі. Він запланований на 6 листопада. Саме "Шахтар" та "Динамо" є головними претендентами на одну з путівок на вихід у плей-офф Ліги чемпіонів. Ще одним учасником 1/8 фіналу Ліги чемпіонів від цього квартету, скоріш за все, стане англійський "Манчестер Сіті". Команда напередодні розгромила "Аталанту". За італійський клуб в цьому матчі дебютним голом відзначився українець Руслан Маліновський.

Як це було: Маліновський забив гол у ворота "Манчестер Сіті": відео