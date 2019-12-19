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Рада поскаржилася на Холодницького в ГПУ через конфлікт інтересів у футболі

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Назар Холодницький / 24 канал

Тимчасова слідча комісія ВР з розслідування можливого порушення законодавства президентом УАФ Андрієм Павелком звернулася до Руслана Рябошапки через конфлікт інтересів у діях керівника САП Назара Холодницького.

19-го грудня члени ТСК проголосували за звернення до генпрокурора Рябошапки щодо перевірки конфлікту інтересів у діях глави САП, який перебуває в УАФ, а під його керівництвом здійснюється процесуальне керівництво щодо розслідування кримінальних проваджень в УАФ.

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Що відомо про зловживання в УАФ?Йдеться про можливе зловживання службовим становищем президентом УАФ, головою Комітету з питань бюджету ВРУ VIII скликання Андрієм Павелком при реалізації бюджетної програми "Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України" у 2017-2018 роках.

Як відомо, глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький є також першим віцепрезидентом Української асоціації футболу (УАФ).

ТСК попросила Рябошапку скерувати до інших правоохоронних органів розслідування кримінальних проваджень, якщо в діях керівника САП є конфлікт інтересів.

Хто такий Андрій Павелко? Президент УАФ, депутат Верховної Ради України VIII скликання. У червні 2018 року НАБУ відкрило справу за фактом корупції в УАФ.

Згідно з розслідуваннями журналістів, у 2016 році Павелко через підставну компанію в ОАЕ закупив для ФФУ обладнання для виробництва трави для футбольних полів за завищеними на 20% цінами, що дозволило йому незаконно отримати 1 мільйон доларів.

Відео розслідування журналістів

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Корупція Футбол САП ГПУ Назар Холодницький
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