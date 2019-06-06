Радикали й брати Росії: хто такі фанати збірної Сербії та що від них чекати у Львові

У п'ятницю, 7-го червня, збірна України у Львові прийме непоступливу команду Сербії. В останні роки сербська збірна помітно наростила м'язи й має у своєму складі багатьох зірок, як Луку Йовіча, Сергєя Мілінковіча-Савіча та інших. Відома Сербія і своїми радикальними фанатами.

Балканська частина Європи одна з найгарячіших на континенті. Хоча кровава війна, яка розгорнулася на Балканах наприкінці минулого століття, закінчилася, та провокації різного роду досі мають місце. Підпалювання прапору, різні банери тощо. Через гарячий темперамент ситуація на Балканах досі вибухонебезпечна. Зокрема, це пов'язано й через те, що Косово вирішило від'єднатися від Сербії. У травні Сербія навіть відправила винищувач і своїх солдатів до кордону з Косово.

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Разом з греками, туркам та хорватами сербські вболівальники є одними з найбільш жорстоких та гарячих. Йдеться не тільки про футбольних прихильників, але й баскетбольних, хокейних та інших. Футбольні організації ФІФА та УЄФА часто карають Сербську футбольну асоціацію через провокації різного роду. Не говорячи вже про постійні бійки та піротехнічні шоу.

У 2017 році ФІФА оштрафувала Футбольний союз Сербії на 160 тисяч швейцарських франків через поведінку фанатів під час матчів відбіркового турніру чемпіонату світу 2018 року з командами Австрії та Грузії. Відзначається, що Футбольний союз Сербії був покараний за демонстрацію уболівальниками заборонених політичних банерів, скандування політичних гасел і використання піротехніки.

У 2018 році ФІФА оголосила про штрафи щодо декількох національних федерацій за порушення під час чемпіонату світу 2018 у Росії. На 20 тисяч швейцарських франків була оштрафована Футбольна асоціація Сербії за демонстрацію уболівальниками політичного й образливого банера на одному з матчів турніру.

12 жовтня 2012 року у Генуї матч Італія – Сербія не дограли. Все тому, що гості палили прапори Албанії та в підсумку зірвали матч. А поєдинки між Сербією та Албанією довгий час не проводилися, як матчі між Україною та Росією, чи між Азербайджаном та Вірменією.



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У 2016 році в УЄФА наважилися дозволити провести гру. Але матч відбору Євро-2016 Сербія – Албанія був зупинений на 41-й хвилині за рахунку 0:0 після того, як на полі виникла бійка між гравцями. Її спровокувало те, що захисник сербів Стефан Мітровіч зірвав прапор, прикріплений на дрон, що викликало обурення албанських гравців.

В УЄФА вирішили покарати обидві збірні за матч в Бєлграді, який команди не дограли. Збірна Сербії була покарана позбавленням трьох очок після заворушень.

Таким чином, на матчі у Львові також варто очікувати провокацій зі сторони сербських фанів. За інформацією ЗМІ, до України їдуть радикальні фанати збірної Сербії з Белграда. Як відомо, у столиці Сербії вживаються фанати обох грандів вітчизняного футболу – "Црвени Звєзди" та "Партизана".

Для вболівальників обох команд "Вічне дербі" – одна з найголовніших подій сезону. Внаслідок цього фанати завжди активно підтримують свою команду, готують барвисті банери й текстові повідомлення, які часто адресовані суперникам. Традиційно ці заходи проводяться найбільш активними угрупованнями вболівальників обох команд – "Гробарі" і "Деліjе".

Що "Партизан", що "Црвени Звєзда" мають напружені відносини з іншими фанатами балканських команд, зокрема, албанськими, боснійськими та хорватськими. Через це клуби часто вимушені проводити домашні матчі за порожніх трибун. Як приклад, у сезоні 2017/2018 "Партизан" грав домашній матч проти київського "Динамо" за порожнього стадіону через покарання за невідповідну поведінку фанатів.

Підігріває ситуацію з матчем у Львові й те, що сербські фанати у 2017 році заявили про єдність з росіянами перед грою "Црвени Звєзди" зі "Спартаком". На політичній арені Сербія заручилася підтримкою Росії, відтак у Львові можна очікувати політичних провокацій щодо війни на сході України, а також анексії Криму.

Хоча Україна не визнала незалежність Косово, тому подібний крок від сербів є нелогічним. Втім, є багато прикладів, коли громадяни Сербії воювали на стороні незаконних збройних формувань "ДНР" та "ЛНР" на окупованому Донбасі. Зокрема, в серпні 2018-го у Сербії арештували громадянина цієї країни Братислава Живковича, який воював на стороні проросійських бойовиків.

Українці вже стикалися з провокаціями сербів. У березні 2014 року на чвертьфінальній зустрічі баскетбольного Єврокубка проти київського "Будівельника" фанати "Црвени Звєзди" розтягнули гігантський російський прапор на трибуні, а також банер "Слава Росії, Україні та Сербії!" російською. Також вболівальники виконали російську військову пісню "Катюша" і скандували кричалки на честь Росії та президента РФ Володимира Путіна.

На щастя, до України не вирушила значна кількість сербських фанатів. Проте, це в жодному разі не означає, що провокацій не буде. Зважаючи на те, що "Арена Львів" тривалий час відбувала дискваліфікацію, українським вболівальникам слід не вестися на провокації, щоб стадіон знову не дискваліфікували.