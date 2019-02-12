Ракіцький яскраво дебютував за "Зеніт" з жовтої картки на 5 хвилині матчу

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Ярослав Ракіцький дебютував за "Зеніт"
Ярослав Ракіцький дебютував за "Зеніт"

Захисник "Зеніта" Ярослав Ракіцький вийшов у стартовому складі пітерської команди на поєдинок 1/16 фіналу Ліги Європи з "Фенербахче".

Не встиг розпочатися перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи "Фенербахче" – "Зеніт", який відкриває весняну частину поточного єврокубкового сезону, як колишній захисник "Шахтаря" Ярослав Ракіцький отримав жовту картку на 5 хвилині поєдинку.

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При цьому суддя цілком міг перед порушником запалювати червоний колір, але явно пошкодував Ракіцького.

Спорт 24 писав, що 28 січня "Зеніт" офіційно оголосив про підписання захисника збірної України Ярослава Ракіцького.

У новій команді 29-річний українець гратиме під 44-м номером. Вартість трансферу Ракіцького не називається, проте, за чутками, вона склала близько 12 млн євро.

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Теги: Спорт Футбол Ярослав Ракіцький
Джерело: 24 Канал
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