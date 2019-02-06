Ракіцький: Кожне трансферне вікно думав, щоб покинути "Шахтар"

Український захисник "Зеніту" Ярослав Ракіцький, який недавно поповнив лави російського клубу, оцінив свою першу гру в новій команді та розповів, що давно думав про відхід з "Шахтаря".

Ярослав Ракіцький заявив, що адаптація в "Зеніті" пройшла швидко.

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"Головний тренер пояснив принципи гри "Зеніту". Я доросла людина, я все зрозумів і відразу став робити те, що потрібно. Є підказки на полі, так що адаптація пройшла швидко. Думаю, надалі буде все краще", – сказав Ярослав у програмі "Футбол Росії", інформує Xsport.

Гравець розповів, що під час переговорів не порушувалося питання, на якій позиції він гратиме у "Зеніті". За словами Ярослава, йшлося про те, чи є бажання перейти в "Зеніт".

Також Ракіцький зізнався, що давно думав покинути "Шахтар".

Я хотів піти, настав мій час піти з "Шахтаря". Я прийняв рішення. Кожне трансферне вікно думав: "Можливо, піти спробувати?" Цього разу я чітко сказав: хочу піти. "Зеніт" – чудова команда, чудове місто. Буду битися за нього,

– резюмував футболіст.

До слова, пітерський "Зеніт" подав список з гравців, які можуть взяти участь у матчах плей-оф Ліги Європи. У список "А" потрапив і українець Ярослав Ракіцький.

Що не так з переходом Ярослава Ракіцького в російський "Зеніт"?

Ярослав Ракіцький перейшов у російський "Зеніт" у понеділок, 28 січня. За повідомленням ЗМІ, клуб із Санкт-Петербургу заплатив за 29-літнього захисника 12 мільйонів євро. Термін контракту – 3,5 роки.



Такий трансфер викликав неоднозначну реакцію у середовищі уболівальників. Причина – перехід саме у російський клуб. При цьому що Ракіцький ніколи не відзначався особливою патріотичністю. Йому пригадали й те, що він ніколи не співав гімн України під час матчів національної збірної.



Після початку анексії Криму та війни на Донбасі до збірної України намагаються не викликати футболістів, які грають у Росії.



Колишній головний тренер збірної України, а тепер Глава комітетів національних збірних ФФУ Мирон Маркевич назвав перехід Ракіцького у "Зеніт" помилкою.



Не менше критики такий перехід викликав і у відомого ведучого та журналіста Ігоря Циганика.



Сам Ракіцький заявив, що "російський чемпіонат зараз на голову або навіть на дві сильніший, аніж український. Український чемпіонат – дуже слабкий і не дуже цікавий".

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