Ракіцький порівняв гімн України з піснями Григорія Лепса: відео

Захисник збірної України та російського "Зеніту" Ярослав Ракіцький пояснив, чому перед початком ігор не співав гімн України.

За його словами, зосереджуючись перед матчем, він боїться "здутися", відволікаючись на нефутбольні моменти. Також футболіст порівняв гімн України з піснями російського співака Григорія Лепса.

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Я колись казав, що не хочу грати за збірну? Я виходжу на поле... Хлопці, послухайте: там люди, вся країна співає гімн. І футболісти співають гімн. Але для мене одне правило: якщо вийшов на поле, треба віддавати себе повністю. А не так, що я загорланив зараз Лепса, а потім прийду і здуюся. Ну навіщо воно мені треба,

– сказав Ракіцький в ефірі каналу Росія 24.

Ярослав Ракіцький розповів, чому не співає гімн України: дивіться відео



Спорт 24 писав, що Ярослав Ракіцький прокоментував свій можливий виклик в збірну України, а також поділився своєю думкою з приводу зникнення свого прізвища зі списку гравців, які є футболістами національної команди.

Що не так з переходом Ярослава Ракіцького в російський "Зеніт"?

Ярослав Ракіцький перейшов у російський "Зеніт" у понеділок, 28 січня. За повідомленням ЗМІ, клуб із Санкт-Петербургу заплатив за 29-літнього захисника 12 мільйонів євро. Термін контракту – 3,5 роки.

Такий трансфер викликав неоднозначну реакцію у середовищі уболівальників. Причина – перехід саме у російський клуб. При цьому що Ракіцький ніколи не відзначався особливою патріотичністю. Йому пригадали й те, що він ніколи не співав гімн України під час матчів національної збірної.

Після початку анексії Криму та війни на Донбасі до збірної України намагаються не викликати футболістів, які грають у Росії.

Колишній головний тренер збірної України, а тепер Глава комітетів національних збірних ФФУ Мирон Маркевич назвав перехід Ракіцького у "Зеніт" помилкою.

Не менше критики такий перехід викликав і у відомого ведучого та журналіста Ігоря Циганика.

Сам Ракіцький заявив, що "російський чемпіонат зараз на голову або навіть на дві сильніший, аніж український. Український чемпіонат – дуже слабкий і не дуже цікавий".

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