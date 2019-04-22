Ракіцький розповів, чому рідко пробивав штрафні в "Шахтарі"

41 Читать новость на русском
Ярослав Ракіцький (праворуч)
Ярослав Ракіцький (праворуч) / Фото з відкритих джерел

29-річний український захисник "Зеніту" Ярослав Ракіцький прокоментував виїзну перемогу пітерців над "Краснодаром" (3:2) в поєдинку 24 туру РПЛ.

Спорт 24 писав, що Ярослав Ракіцький відзначився голом у цьому матчі. Це його третій гол за "Зеніт" у шести матчах в РПЛ, а всі м'ячі було забито зі штрафних.

Що за ритуал такий? Ракіцький забив за "Зеніт" у другому матчі поспіль після незвичного ритуалу: відео

"Найкращий тиждень в житті. Фантастична гра була. Фантастичні емоції у мене були. 18-го числа дружина подарувала мені сина, сьогодні заробили три очки, привітали командою дружину, дитину, емоції переповнюють. Зараз швидше б до Пітера, поїду до дружини", – зазначив Ярослав.

Також Ярослав Ракіцький згадав про виконання штрафних ударів у донецькому "Шахтарі".

Голи зі стандартів? У Донецьку у мене такого не було. У нас там в "Шахтарі" був Срна, він виконував чудово, туди я навіть не підходив,
– сказав Ракіцький в ефірі "Матч ТВ".

Екс-футболіст "Шахтаря" перейшов у "Зеніт" із донецької команди минулої зими, підписавши контракт на 3,5 року. Після переходу в російську команду Ракіцький не викликався в збірну України.

У поточному сезоні Ярослав Ракіцький провів за "Зеніт" 11 матчів у всіх турнірах, де забив 3 м'ячі.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Вибори президента України-2019: офіційні результати
сьогодні
265343
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Ярослав Ракіцький
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
ПСЖ вийшов на матч чемпіонату Франції у футболках із зображенням Нотр-Дам: фото
сьогодні 09:35 ПСЖ вийшов на матч чемпіонату Франції у футболках із зображенням Нотр-Дам: фото
205
"Ліверпуль" переміг "Кардіфф" та знову очолив турніру таблицю чемпіонату Англії: відео
21 квітня 20:37 "Ліверпуль" переміг "Кардіфф" та знову очолив турніру таблицю чемпіонату Англії: відео
142
Шовковський заявив про готовність захищати Україну з автоматом у руках
21 квітня 19:29 Шовковський заявив про готовність захищати Україну з автоматом у руках
1504
Володимир Кличко тренується щодня і перебуває в хорошій формі, – Віталій зробив чергову заяву
21 квітня 17:04 Володимир Кличко тренується щодня і перебуває в хорошій формі, – Віталій зробив чергову заяву
330
Гол українця Харатіна допоміг команді Сергія Реброва розгромити суперника у чемпіонаті: відео
21 квітня 14:39 Гол українця Харатіна допоміг команді Сергія Реброва розгромити суперника у чемпіонаті: відео
669
Новини
Більше новин
Залиште відгук