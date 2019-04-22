Ракіцький розповів, чому рідко пробивав штрафні в "Шахтарі"

29-річний український захисник "Зеніту" Ярослав Ракіцький прокоментував виїзну перемогу пітерців над "Краснодаром" (3:2) в поєдинку 24 туру РПЛ.

Спорт 24 писав, що Ярослав Ракіцький відзначився голом у цьому матчі. Це його третій гол за "Зеніт" у шести матчах в РПЛ, а всі м'ячі було забито зі штрафних.

Що за ритуал такий? Ракіцький забив за "Зеніт" у другому матчі поспіль після незвичного ритуалу: відео

"Найкращий тиждень в житті. Фантастична гра була. Фантастичні емоції у мене були. 18-го числа дружина подарувала мені сина, сьогодні заробили три очки, привітали командою дружину, дитину, емоції переповнюють. Зараз швидше б до Пітера, поїду до дружини", – зазначив Ярослав.

Також Ярослав Ракіцький згадав про виконання штрафних ударів у донецькому "Шахтарі".

Голи зі стандартів? У Донецьку у мене такого не було. У нас там в "Шахтарі" був Срна, він виконував чудово, туди я навіть не підходив,

– сказав Ракіцький в ефірі "Матч ТВ".

Екс-футболіст "Шахтаря" перейшов у "Зеніт" із донецької команди минулої зими, підписавши контракт на 3,5 року. Після переходу в російську команду Ракіцький не викликався в збірну України.

У поточному сезоні Ярослав Ракіцький провів за "Зеніт" 11 матчів у всіх турнірах, де забив 3 м'ячі.

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