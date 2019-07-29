Ракіцький відморожений на голову, – Артем Мілевський

Нападаючий брестського "Динамо" Артем Мілевський поділився думкою про невиклик Ярослава Ракіцького в збірну України.

Про це заявив Артем Мілевський на YouTube-каналі "КраСава".

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У Коноплянки, наскільки я знаю, зараз теж є пропозиція від "Краснодара". Але я впевнений, що він туди не поїде, тому що бачив, що зробили з Ракіцьким, і дорожить збірною. Ракіцький просто відморожений на голову – в хорошому сенсі.



Ну, ось так у нас зараз заведено (в Україні – Спорт 24). Дебілізм такий. Навіть Андрій Шевченко боїться людину, яка грає в Росії,

– сказав Мілевський.

Що не так з переходом Ярослава Ракіцького в російський "Зеніт"?

Ярослав Ракіцький перейшов у російський "Зеніт" у понеділок, 28 січня. За повідомленням ЗМІ, клуб із Санкт-Петербургу заплатив за 29-літнього захисника 12 мільйонів євро. Термін контракту – 3,5 роки.



Такий трансфер викликав неоднозначну реакцію у середовищі уболівальників. Причина – перехід саме у російський клуб. При цьому що Ракіцький ніколи не відзначався особливою патріотичністю. Йому пригадали й те, що він ніколи не співав гімн України під час матчів національної збірної.



Після початку анексії Криму та війни на Донбасі до збірної України намагаються не викликати футболістів, які грають у Росії.



Колишній головний тренер збірної України, а тепер Глава комітетів національних збірних ФФУ Мирон Маркевич назвав перехід Ракіцького у "Зеніт" помилкою.



Не менше критики такий перехід викликав і у відомого ведучого та журналіста Ігоря Циганика.



Сам Ракіцький заявив, що "російський чемпіонат зараз на голову або навіть на дві сильніший, аніж український. Український чемпіонат – дуже слабкий і не дуже цікавий".