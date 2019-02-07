Ракіцький яскраво прокоментував виключення зі збірної України

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Ярослав Ракіцький
Ярослав Ракіцький / ФК "Зеніт"

Центральний захисник "Зеніту" Ярослав Ракіцький прокоментував свій можливий виклик в збірну України, а також поділився своєю думкою з приводу зникнення свого прізвища зі списку гравців, які є футболістами національної команди.

Ракіцький зазначив, що він ще не виключає свій виклик до збірної України. Слова українця цитує championat.com з посиланням на телеканал "Росія 24".

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Не знаю, хто прибрав мене зі списків ФФУ. Але розраховую, що тут все-таки Шевченко вирішує, кого викликати, а кого ні, а не якісь керівники. Подивимося, дочекаємося офіційних списків збірної. А раптом я опинюся там?,
– заявив футболіст.

До слова, Ярослав Ракіцький вже оцінив свою першу гру в новій команді та розповів, що давно думав про відхід з "Шахтаря". Українець заявив, що адаптація в "Зеніті" пройшла швидко.

Що не так з переходом Ярослава Ракіцького в російський "Зеніт"?
Ярослав Ракіцький перейшов у російський "Зеніт" у понеділок, 28 січня. За повідомленням ЗМІ, клуб із Санкт-Петербургу заплатив за 29-літнього захисника 12 мільйонів євро. Термін контракту – 3,5 роки.

Такий трансфер викликав неоднозначну реакцію у середовищі уболівальників. Причина – перехід саме у російський клуб. При цьому що Ракіцький ніколи не відзначався особливою патріотичністю. Йому пригадали й те, що він ніколи не співав гімн України під час матчів національної збірної.

Після початку анексії Криму та війни на Донбасі до збірної України намагаються не викликати футболістів, які грають у Росії.

Колишній головний тренер збірної України, а тепер Глава комітетів національних збірних ФФУ Мирон Маркевич назвав перехід Ракіцького у "Зеніт" помилкою.

Не менше критики такий перехід викликав і у відомого ведучого та журналіста Ігоря Циганика.

Сам Ракіцький заявив, що "російський чемпіонат зараз на голову або навіть на дві сильніший, аніж український. Український чемпіонат – дуже слабкий і не дуже цікавий".

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Теги: Футбол Збірна України з футболу Спорт Ярослав Ракіцький
Джерело: 24 Канал
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