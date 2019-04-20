Ракіцький забив третій гол поспіль зі штрафного за "Зеніт": відео

Український захисник "Зеніту" Ярослав Ракіцький забив свій черговий м'яч за пітерців прямим ударом зі штрафного. У матчі 24 туру чемпіонату 29-річний захисник зі стандарту відзначився в матчі проти "Краснодара".

Це його третій гол за "Зеніт" у шести матчах в РПЛ, всі м'ячі було забито зі штрафних.

Що за ритуал такий? Ракіцький забив за "Зеніт" у другому матчі поспіль після незвичного ритуалу: відео

Команда Ракіцького виграла на виїзді з рахунком 3:2 і відірвалася від "Локомотива" на 8 очок. "Зеніт" йде на першому місці.

Зазначимо, що "Зеніт" забив зі штрафного в четвертому турі поспіль. У попередньому матчі, з "Оренбургом", забив Еміліано Рігоні, до цього двічі – Ракіцький.

Також думкою про гол Ярослава Ракіцького поділився головний тренер "Зеніту" Сергій Семак.

Ярославу завтра їхати в пологовий будинок, забирати дитину. І сьогодні команда зробила йому подарунок, емоційний. Це подія для будь-якого чоловіка – народження дитини. І я думаю, завтра він з хорошим настроєм поїде і зустріне свою дружину,

– сказав Семак в ефірі "Матч ТВ".

Екс-футболіст "Шахтаря" перейшов у "Зеніт" із донецької команди минулої зими, підписавши контракт на 3,5 року. Після переходу в російську команду Ракіцький не викликався в збірну України.

Відео голу Ярослава Ракіцького у матчі проти "Краснодару"

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