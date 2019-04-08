Ракіцький забив за "Зеніт" у другому матчі поспіль після незвичного ритуалу: відео

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Ярослав Ракіцький
Ярослав Ракіцький / Фото з відкритих джерел

Московський "Локомотив" і "Зеніт" не виявили переможця в центральному матчі 22 туру російської Прем'єр-ліги.

Матч закінчився з рахунком 1:1, а суперники обмінялися двома швидкими голами в середині другого тайму.

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Єдиний гол "Зеніту" забив українець Ярослав Ракіцький. Футболіст відкрив рахунок в гостьовому матчі проти "Локомотива" фірмовим ударом зі штрафного на 55 хвилині.

Примітно, що Ярослав забив вдруге після поцілунку в голову від свого одноклубника Магомеда Оздоєва. У перший раз Оздоєв поцілував українця в матчі 21 туру РПЛ з "Оренбургом" (3:1). Тоді Ракіцький також відзначився зі штрафного.

Нічия 1:1, яка дозволила "Краснодару" наблизитися до "Зеніту" на чотири очки, а ось "Локомотив" тепер четвертий в турнірній таблиці РПЛ.

Відео голу Ярослава Ракіцького у матчі проти Локомотиву

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Теги: Спорт Ярослав Ракіцький Новини Спорту Футбол
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