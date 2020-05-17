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Раптово помер батько президента УАФ Андрія Павелка

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Андрій Павелко
Андрій Павелко / facebook.com/andriy.pavelko

У суботу, 16 травня, не стало батька президента Української асоціації футболу (УАФ) Василя Павелка.

Інформацію про смерть Василя Павелка повідомляє сайт української Прем'єр-ліги (УПЛ).

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"Українська Прем’єр-ліга висловлює щирі співчуття президенту Української асоціації футболу Андрію Павелку з приводу непоправної втрати – смерті батька. У цей скорботний час поділяємо Ваш біль і сумуємо разом з Вами", – мовиться у повідомленні.

Також свої співчуття принесли володарі "Золотого м'яча" Ігор Бєланов та Олег Блохін.

Хто такий Андрій Павелко? Український політик, народний депутат VII-VIII скликання. З 6 березня 2015 року президент Української асоціації футболу. Член виконкому УЄФА.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Втрати Спорт Футбол
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