Раптово помер 43-річний воротар, який грав проти команди Лобановського
Румунський голкіпер Мартін Тудор – ексгравець "Стяуа" та інших клубів, пішов з життя у віці 43 років.
Причиною смерті Тудора став інфаркт міокарда. Лікарі врятувати життя Мартіна не зуміли, повідомляє Digi Sport.
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Проблеми з серцем у Тудора були давно. Зокрема, в минулому році під час тренувального збору в Туреччині він був госпіталізований у передінфарктному стані.
Тудор виступав за "Стяуа" з 1999-го по 2005 рік і провів за клуб загалом 126 матчів, завоювавши два чемпіонські титули і виграв Суперкубок Румунії. У 2008-му він завершив ігрову кар'єру і працював тренером воротарів у різних командах, у тому числі в збірній Румунії.
До речі, саме Тудор захищав ворота "Стяуа", коли влітку 2001 року очолюване Валерієм Лобановським київське "Динамо" не пустило команду з Бухареста в Лігу чемпіонів (4:2 в Бухаресті і 1:1 в Києві).
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