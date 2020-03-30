Раптово помер 43-річний воротар, який грав проти команди Лобановського

Румунський голкіпер Мартін Тудор – ексгравець "Стяуа" та інших клубів, пішов з життя у віці 43 років.

Причиною смерті Тудора став інфаркт міокарда. Лікарі врятувати життя Мартіна не зуміли, повідомляє Digi Sport.

Читайте також Помер зірковий футболіст "Атлетіко" Хосе Луїс Капон, лікарі підозрюють, що через коронавірус

Проблеми з серцем у Тудора були давно. Зокрема, в минулому році під час тренувального збору в Туреччині він був госпіталізований у передінфарктному стані.

Тудор виступав за "Стяуа" з 1999-го по 2005 рік і провів за клуб загалом 126 матчів, завоювавши два чемпіонські титули і виграв Суперкубок Румунії. У 2008-му він завершив ігрову кар'єру і працював тренером воротарів у різних командах, у тому числі в збірній Румунії.

До речі, саме Тудор захищав ворота "Стяуа", коли влітку 2001 року очолюване Валерієм Лобановським київське "Динамо" не пустило команду з Бухареста в Лігу чемпіонів (4:2 в Бухаресті і 1:1 в Києві).

Слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram.