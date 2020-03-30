24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Раптово помер 43-річний воротар, який грав проти команди Лобановського

- Читать новость на русском
Мартін Тудор помер / ФК "Стяуа"

Румунський голкіпер Мартін Тудор – ексгравець "Стяуа" та інших клубів, пішов з життя у віці 43 років.

Причиною смерті Тудора став інфаркт міокарда. Лікарі врятувати життя Мартіна не зуміли, повідомляє Digi Sport.

Читайте також Помер зірковий футболіст "Атлетіко" Хосе Луїс Капон, лікарі підозрюють, що через коронавірус

Проблеми з серцем у Тудора були давно. Зокрема, в минулому році під час тренувального збору в Туреччині він був госпіталізований у передінфарктному стані.

Тудор виступав за "Стяуа" з 1999-го по 2005 рік і провів за клуб загалом 126 матчів, завоювавши два чемпіонські титули і виграв Суперкубок Румунії. У 2008-му він завершив ігрову кар'єру і працював тренером воротарів у різних командах, у тому числі в збірній Румунії.

До речі, саме Тудор захищав ворота "Стяуа", коли влітку 2001 року очолюване Валерієм Лобановським київське "Динамо" не пустило команду з Бухареста в Лігу чемпіонів (4:2 в Бухаресті і 1:1 в Києві).

Слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram.

Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 16:36 Позачергове засідання Ради: онлайн-трансляція
Новини України 26771
сьогодні , 13:37 Легенди у віртуальному ринзі: Майк Тайсон двічі відправив Мухаммеда Алі в нокдаун – відео
Бокс 755
сьогодні , 16:04 Офіційно: бій Усик – Чісора перенесено
Бокс 630
сьогодні , 06:10 Новини про коронавірус 29 березня: 475 випадків в Україні, помер ексзаступник Київської ОДА
Новини України 56937
сьогодні , 10:55 Легкоатлетка Марина Бех-Романчук поділилася з вболівальниками відвертими фото
Інші види спорту 1772
сьогодні , 11:58 Помер зірковий футболіст "Атлетіко" Хосе Луїс Капон, лікарі підозрюють, що через коронавірус
Футбол 709
сьогодні , 11:11 Коронавірус в Україні: заразилися 480 людей
Лікування 143058
сьогодні , 10:19 З днем народження: красиві привітання у прозі та віршах
Традиції 622364
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 17:02 Мессі та інші футболісти "Барселони" погодилися знизити зарплату на 70%
Михайло Гема
сьогодні 16:30 Ефективні тренування для ніг від Еліни Світоліної: відео
Софія Кулай
сьогодні 13:37 Легенди у віртуальному ринзі: Майк Тайсон двічі відправив Мухаммеда Алі в нокдаун – відео
Софія Кулай
сьогодні 11:58 Помер зірковий футболіст "Атлетіко" Хосе Луїс Капон, лікарі підозрюють, що через коронавірус
Софія Кулай
28 березня 18:30 Неймовірна історія української спортсменки, на честь якої створили унікальну ляльку Барбі
Марченко Олена

Новини
Більше новин
Залиште відгук