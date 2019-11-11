Расизм на матчі "Шахтар" – "Динамо": опубліковано нове відео расистських кричалок

ТК "Футбол" опублікував відео з кромки поля ОСК "Металіст" під час "українського класичного" дербі "Шахтар" – "Динамо" (1:0).

На ньому чутно образу і імітацію мавпячого ухання з боку уболівальників – на адресу футболістів.

Як це було: Расизм на матчі "Шахтар" – "Динамо": що сталося та як відреагували клуби і Тайсон

Дивіться відео провокації ультрасу "Динамо" у матчі з "Шахтарем"

Інцидент викликав величезний резонанс. Те, що відбулося вже прокоментували Яніна Соколова, Неймар та інші відомі особистості. Серед інших, підтримку Тайсону висловила його дружина Габріела Матіас.

Расистський скандал у матчі "Шахтар" – "Динамо"

Вболівальники "Динамо" протягом матчу скандували нецензурні слова на адресу бразильців "Шахтаря". На 74-й хвилині Тайсон не стримався, і підійшов до сектору, де сиділи вболівальники гостей, вдарив м'ячем по трибунах і показав непристойний жест.



Згодом скандування на його адресу продовжилися, і арбітр прийняв рішення відвести команди з поля на три хвилини.



​Після паузи Тайсон був видалений з поля за непристойний жест вболівальникам "Динамо". Форвард "гірників" Дентіньйо спробував вступити в словесну перепалку з уболівальниками киян, але його заспокоїв капітан "Динамо" Віктор Циганков.