Расизм на матчі "Шахтар" – "Динамо": опубліковано нове відео расистських кричалок

1202 Читать новость на русском
Відео провокації від ультрасу Динамо
Відео провокації від ультрасу Динамо

ТК "Футбол" опублікував відео з кромки поля ОСК "Металіст" під час "українського класичного" дербі "Шахтар" – "Динамо" (1:0).

На ньому чутно образу і імітацію мавпячого ухання з боку уболівальників – на адресу футболістів.

Як це було: Расизм на матчі "Шахтар" – "Динамо": що сталося та як відреагували клуби і Тайсон

Дивіться відео провокації ультрасу "Динамо" у матчі з "Шахтарем"

Інцидент викликав величезний резонанс. Те, що відбулося вже прокоментували Яніна Соколова, Неймар та інші відомі особистості. Серед інших, підтримку Тайсону висловила його дружина Габріела Матіас.

Расистський скандал у матчі "Шахтар" – "Динамо"
Вболівальники "Динамо" протягом матчу скандували нецензурні слова на адресу бразильців "Шахтаря". На 74-й хвилині Тайсон не стримався, і підійшов до сектору, де сиділи вболівальники гостей, вдарив м'ячем по трибунах і показав непристойний жест.

Згодом скандування на його адресу продовжилися, і арбітр прийняв рішення відвести команди з поля на три хвилини.

​Після паузи Тайсон був видалений з поля за непристойний жест вболівальникам "Динамо". Форвард "гірників" Дентіньйо спробував вступити в словесну перепалку з уболівальниками киян, але його заспокоїв капітан "Динамо" Віктор Циганков.

blog_ava
У ТЦ "Глобус" під Майданом Незалежності обвалилася стеля: відео
сьогодні
6466
Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Расизм на матчі Шахтар – Динамо Расизм Динамо Шахтар Скандал Ультрас
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Розлючений Роналду покинув стадіон до завершення матчу з "Міланом": реакція "Ювентуса" (відео)
сьогодні 20:01 Розлючений Роналду покинув стадіон до завершення матчу з "Міланом": реакція "Ювентуса" (відео)
Вісент Луїс 1436
Чи готова держава продати "Арену Львів" та віддати НСК "Олімпійський" у концесію
сьогодні 18:01 Чи готова держава продати "Арену Львів" та віддати НСК "Олімпійський" у концесію
Станіслав Безушко 1062
Хто підтримав Тайсона після расистського скандалу у матчі "Шахтар" – "Динамо"
сьогодні 15:40 Хто підтримав Тайсона після расистського скандалу у матчі "Шахтар" – "Динамо"
Юрій Семенюк 1333
"Олімпік" – найгірша команда за середньою відвідуваністю домашніх матчів УПЛ: статистика
сьогодні 11:58 "Олімпік" – найгірша команда за середньою відвідуваністю домашніх матчів УПЛ: статистика
Вісент Луїс 89
"Ліверпуль" без проблем здолав "Манчестер Сіті" та опустив "містян" на 4 місце в АПЛ: відео
10 листопада 20:23 "Ліверпуль" без проблем здолав "Манчестер Сіті" та опустив "містян" на 4 місце в АПЛ: відео
Юрій Семенюк 807
Новини
Більше новин
Залиште відгук