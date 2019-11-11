УПЛ виступила з офіційною заявою з приводу расизму в матчі "Шахтар" – "Динамо"

Українська Прем'єр-ліга опублікувала офіційну заяву щодо скандальних подій під час матчу 14-го тур "Шахтар" – "Динамо".

Прем'єр-ліга на своєму офіційному сайті опублікувала заяву, в якій суворо засудила будь-які прояви расизму на стадіонах і закликала до толерантності.

Що сталося: Расизм на матчі "Шахтар" – "Динамо": що сталося та як відреагували клуби і Тайсон

В останні роки викорінення расизму, дискримінації та нетерпимості у футболі стало пріоритетним напрямком роботи УЄФА. Європейський футбольний союз максимально використовує широкі платформи, щоб твердо заявити: "Ні расизму". УПЛ цілком солідарна з Європейським футбольним союзом і категорично засуджує будь-які прояви расизму на стадіонах України та поза ними.



УПЛ глибоко шкодує про інцидент, який стався під час матчу між "Шахтарем" і "Динамо" 10 листопада в Харкові. Цей випадок показує, що ми повинні зміцнити діалог з клубами, щоб уникнути подібних інцидентів в майбутньому. УПЛ вірить, що компетентний дисциплінарний орган буде розслідувати цю справу як пріоритетну і притягне до відповідальності всіх залучених осіб відповідно до чинного законодавства і правил,

– йдеться в заяві.

Нагадаємо, матч "Шахтар" – "Динамо" закінчився з рахунком 1:0 на користь "Шахтаря". Єдиний гол у матчі на 18 хвилині забив Сергій Кривцов.

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Расистський скандал у матчі "Шахтар" – "Динамо"

Вболівальники "Динамо" протягом матчу скандували нецензурні слова на адресу бразильців "Шахтаря". На 74-й хвилині Тайсон не стримався, і підійшов до сектору, де сиділи вболівальники гостей, вдарив м'ячем по трибунах і показав непристойний жест.



Згодом скандування на його адресу продовжилися, і арбітр прийняв рішення відвести команди з поля на три хвилини.



​Після паузи Тайсон був видалений з поля за непристойний жест вболівальникам "Динамо". Форвард "гірників" Дентіньйо спробував вступити в словесну перепалку з уболівальниками киян, але його заспокоїв капітан "Динамо" Віктор Циганков.