Хто підтримав Тайсона після расистського скандалу у матчі "Шахтар" – "Динамо"

Чимало відомих футболістів (але не лише вони) висловили підтримку футболісту донецького "Шахтаря" Тайсону. Його вилучили у матчі проти "Динамо", коли він показав непристойний жест фанатам після расистських вигуків. Покидав Тайсон поле зі сльозами на очах.

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Одразу після матчу Тайсон опублікував допис в Instagram. Там він виклав фото, як показує непристойний жест у бік вболівальників. Фото супроводжує текст.

"Люблю свою расу, б'юся за свій колір, все, що роблю, для нас, для любові". Я ніколи не замовкну перед обличчям такого нелюдського і жалюгідного акту. Мої сльози були від обурення, неприйняття і безпорадності, що я не можу нічого зробити в цей момент. Але ми рано вчимося бути сильними і готові битися. Битися за наші права і рівність. Моя роль – битися, бити в груди, йти з піднятою головою і завжди продовжувати боротися. У расистському суспільстві недостатньо не бути расистом, ми повинні бути антирасистами. У футболі має бути більше поваги, у світі має бути більше поваги. Спасибі за всі повідомлення підтримки. Ми продовжуємо боротися. Ні расизму", – написав Тайсон.

До слова: Відео расистського скандалу та червоної картки Тайсона у матчі "Шахтар" – "Динамо"

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Слова підтримки від в коментарях висловили чимало футболістів та музикантів. Майже всі вони – з Бразилії. Серед них колишній гравець "Шахтаря" (а зараз "Ювентуса") Дуглас Коста та його партнер Даніло, "гірники" Велінгтон Нем та Майкон, ексгравець "Динамо" Бетао, гравці "МанСіті" Фернандіньо та Габріель Жезус, Бернард та Вілліан, що теж виступали за "Шахтар", захисник Міранда, півзахисник Алекс Теллес та чимало інших відомих осіб. Також пост прокоментував офіційні акаунти донецького "Шахтаря" та бразильського "Інтернаціонале".

Багато гравців також виклали свої слова підтримки в Stories. Серед них і зірковий нападник ПСЖ Неймар.

Як це було: Зірковий футболіст Неймар підтримав бразильців "Шахтаря" після скандалу у матчі з "Динамо"

Фернандіньо виклав окремий пост про це. "Не все, з чим ми стикаємось, може бути змінено. Але нічого не змінюється, якщо ми з цим не стикаємося. Ми разом".

Засудила расизм і популярна ведуча Яніна Соколова.