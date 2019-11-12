"Динамо" загрожує максимальне покарання за епізод з расистською поведінкою фанатів

Стало відомо, яке покарання загрожує "Динамо" за епізод з расистською поведінкою уболівальників київського клубу на матчі 14-го туру Прем'єр-ліги з "Шахтарем" (0:1).

Киянам загрожує максимальне покарання, передбачене в таких випадках – штраф в 250-500 тисяч гривень і матч при порожніх трибунах. Про це повідомляє телеканал "Футбол 1".

Як це було: Расизм на матчі "Шахтар" – "Динамо": що сталося та як відреагували клуби і Тайсон

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу розгляне цю справу, коли Прем'єр-ліга отримає протокол арбітра зустрічі Миколи Балакіна.

Матч 14-го туру чемпіонату України з футболу завершився з рахунком 1:0 на користь "Шахтаря". Єдиний гол у матчі на 18 хвилині забив Сергій Кривцов.

Після цієї перемоги "гірники" лідирують в українській першості, маючи 40 очок. Другою йде луганська "Зоря" з 28 очками. "Динамо" відстає від "Шахтаря" на 13 пунктів і йде третім.

Расистський скандал у матчі "Шахтар" – "Динамо"

Вболівальники "Динамо" протягом матчу скандували нецензурні слова на адресу бразильців "Шахтаря". На 74-й хвилині Тайсон не стримався, і підійшов до сектору, де сиділи вболівальники гостей, вдарив м'ячем по трибунах і показав непристойний жест.



Згодом скандування на його адресу продовжилися, і арбітр прийняв рішення відвести команди з поля на три хвилини.



​Після паузи Тайсон був видалений з поля за непристойний жест вболівальникам "Динамо". Форвард "гірників" Дентіньйо спробував вступити в словесну перепалку з уболівальниками киян, але його заспокоїв капітан "Динамо" Віктор Циганков.