"Динамо" загрожує максимальне покарання за епізод з расистською поведінкою фанатів

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Покарання "Динамо" у матчі з "Шахтарем" / Фото з відкритих джерел

Стало відомо, яке покарання загрожує "Динамо" за епізод з расистською поведінкою уболівальників київського клубу на матчі 14-го туру Прем'єр-ліги з "Шахтарем" (0:1).

Киянам загрожує максимальне покарання, передбачене в таких випадках – штраф в 250-500 тисяч гривень і матч при порожніх трибунах. Про це повідомляє телеканал "Футбол 1".

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Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу розгляне цю справу, коли Прем'єр-ліга отримає протокол арбітра зустрічі Миколи Балакіна.

Матч 14-го туру чемпіонату України з футболу завершився з рахунком 1:0 на користь "Шахтаря". Єдиний гол у матчі на 18 хвилині забив Сергій Кривцов.

Після цієї перемоги "гірники" лідирують в українській першості, маючи 40 очок. Другою йде луганська "Зоря" з 28 очками. "Динамо" відстає від "Шахтаря" на 13 пунктів і йде третім.

Расистський скандал у матчі "Шахтар" – "Динамо"
Вболівальники "Динамо" протягом матчу скандували нецензурні слова на адресу бразильців "Шахтаря". На 74-й хвилині Тайсон не стримався, і підійшов до сектору, де сиділи вболівальники гостей, вдарив м'ячем по трибунах і показав непристойний жест.

Згодом скандування на його адресу продовжилися, і арбітр прийняв рішення відвести команди з поля на три хвилини.

​Після паузи Тайсон був видалений з поля за непристойний жест вболівальникам "Динамо". Форвард "гірників" Дентіньйо спробував вступити в словесну перепалку з уболівальниками киян, але його заспокоїв капітан "Динамо" Віктор Циганков.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Динамо Шахтар Расизм на матчі Шахтар – Динамо УПЛ
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