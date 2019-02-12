Расселл Вестбрук побив неймовірний рекорд НБА, який тримався з 60-х років: відео

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Расселл Вестбрук побив рекорд НБА
Расселл Вестбрук побив рекорд НБА / The Source

Розігруючий "Оклахома-Сіті" Расселл Вестбрук перевершив рекорд легендарного Вілта Чемберлена. Баскетболіст став автором найдовшої серії тріпл-дабл в історії НБА.

У матчі проти "Портленда" Вестбрук оформив десятий тріпл-дабл поспіль. Гравець набрав 21 очко, зробив 14 підбирань та 11 передач. Таким чином він побив рекорд Вілта Чемберлена у дев’ять матчів поспіль з тріпл-даблами, який той встановив у сезоні 1967/1968.

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При цьому Вестбрук двічі був близьким до того, щоб побити рекорд Чемберлена. У сезоні 2016/2017 він двічі зупинявся на позначці у сім матчів.

Що таке тріпл-даблВід англійського Triple-double – буквально потрійний дубль. Так у баскетболі називають досягнення гравця, який мав за гру двозначний загальний результат в трьох з основних статистичних показників. Основні статистичні показники — очки, підбирання, результативні передачі, перехоплення, блокшоти. Найчастіше тріпл-дабл має вигляд "очки + підбирання + результативні передачі", хоча інколи трапляються й інші його види.

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Теги: Спорт Баскетбол
Джерело: 24 Канал
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