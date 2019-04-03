Расселл Вестбрук повторив унікальний рекорд НБА та присвятив його загиблому реперу Nipsey Hussle

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Расселл Вестбруку матчі проти "Лейкерс"
Расселл Вестбруку матчі проти "Лейкерс" / Getty Images

Розігруючий "Оклахома-Сіті" Расселл Вестбрук став другим гравцем в історії НБА, який набрав 20+ очок, 20+ підбирань та 20+ передач в одному матчі.

У домашній зустрічі з "Лейкерс" Вестбрук набрав 20 очок, зробив 20 підбирань та 21 передачу. При цьому що за 37 хвилин ігрового часу баскетболіст мав лише дві втрати. Відтак він повторив унікальне досягнення Уілта Чемберлена. 2 лютого 1968 року легенда "Філадельфії" в грі проти "Детройта" набрав 22 очки, зробив 25 підборів і 21 передачу.

Це 31-й тріпл-дабл Рассела за сезон та 135-й в його кар'єрі. За кількістю тріпл-даблів за кар'єру Вестбрук наблизився до Меджика Джонсона, в активі якого їх 138. Лідером за цим показником є Оскар Робертсон – 181 тріпл-дабл.

Расселл Вестбрук присвятив свій історичний тріпл-дабл реперу Nipsey Hussle, якого було вбито 31 березня поблизу свого магазину одягу в Лос-Анджелесі.

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"Це було не для мене. Це було для мого приятеля, це для Ніпсі. 20 + 20 + 20. Люди знають, що це означає. Спочивай з миром, Ніпсі", – сказав Вестбрук після матчу.

Тріпл-дабл баскетбольний термін, що означає набір гравцем в одному матчі в трьох статистичних показниках не менше 10 пунктів. Як показники можуть виступати очки, перехоплення, блок-шоти, результативні передачі та підбори.

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Теги: Спорт Баскетбол Новини Спорту Рекорди NBA
Джерело: 24 Канал
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