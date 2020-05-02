Рауль Ріанчо назвав тренера, який може повернути "Динамо" чемпіонство в Україні

Колишній помічник головного тренера"Динамо" і збірної України Рауль Ріанчо високо оцінив навички екснаставника "біло-синіх" Сергія Реброва.

Головний тренер угорського "Ференцвароша" Сергій Ребров міг би допомогти "Динамо" повернутися на колишній рівень. Про це розповів Рауль Ріанчо в інтерв'ю gazeta.ua.

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"Cергій Ребров – це такий тренер, який завжди хоче еволюціонувати, розвиватися та вчитися. За короткий час він зробив Ференцварош чемпіоном країни та вивів команду до групового турніру Ліги Європи".

Ребров би зміг знову бути тренером "Динамо". Це навіть було б добре. Він зараз у такій стадії, що готовий працювати в будь-якій лізі. Він готовий до цього Має динамівське серце. Для Сергія Динамо це рідний клуб. Він знає гравців команди, проблеми клубу, знає, як досягти успіху. Він би повернув золоті медалі до Києва,

– відзначив Ріанчо.

Що відомо про Сергія Реброва

Наразі Сергій Ребров очолює клуб "Ференцварош", з яким минулого сезону став чемпіоном Угорщини.

Ребров – вихованець "Шахтаря", однак найуспішніший період як футболіст провів у київському "Динамо".

З 2014-го до 2017 року Ребров очолював "Динамо", з яким двічі став чемпіоном України.

Між періодом на тренерському містку "Динамо" та "Ференцвароша" 45-річний фахівець очолював саудівський клуб "Аль-Ахлі".

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