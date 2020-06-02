Британський суперважковаговик Дерек Чісора (32-9, 23 КО) заявив, що поєдинок проти обов'язкового претендента на титул WBO Олександра Усика (17-0, 13 КО) стане для нього великим кроком.

За словами Дерека, він зробить все можливе, щоб піти з рингу переможцем проти одного з найсильніших боксерів незалежно від вагової категорії. Про це він розповів у інтерв'ю порталу iNews.

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Бій з Усиком – чудова можливість проявити себе. Мене чекає бій з одним з найкращих боксерів pound-for-pound у світі. Він входить до цього списку разом з Тайсоном Ф’юрі і Саулем Альваресом. Тому мені буде протистояти один з топових бійців.



Бій з Усиком можна порівняти з подарунком на Різдво. Мій суперник – новачок в надважкій вазі, але всі ми знаємо, на що він здатний. Я повністю готовий до цієї зустрічі. Знаю, що потрібно пресингувати Усика. Я буду на ньому всюди, ніби висип у дитини,

– сказав Чісора.

Що відомо про бій Усик – Чісора