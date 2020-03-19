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Разом ми подолаємо цю кризу: гравці "Динамо" звернулися до вболівальників – відео

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"Динамо" / fcdynamo.kiev.ua

Гравці "Динамо" записали звернення до футбольних вболівальників. Футболісти столичного клубу закликали бути відповідальними під час пандемії коронавірусу.

До вболівальників звернулися капітан команди Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський і легіонери – Фран Соль та Міккель Дуелунд.

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Футболісти "Динамо" заявили, що залишатися вдома та виконувати рекомендації української влади – мінімум, що можна зробити у ситуації, яка склалася.

Гравці столичної команди переконані, що тільки разом можна подолати проблему. Вони закликали з користю використовувати вільний час під карантину та дбати про літніх людей.

Дивіться відео звернення гравців "Динамо"

Що відомо про коронавірус в Україні

  • Станом на 19 березня в Україні підтвердили 16 випадків захворювання на коронавірус, 2 з них – летальні.
  • Через вірус в Україні запроваджено карантин до 3 квітня. На території Київської, Житомирської та Чернівецької областей введено режим надзвичайної ситуації.
  • Через загрозу поширення коронавірусу влада посилила обмежувальні заходи: закрили ТРЦ, ресторани, кафе, метро, кінотеатри та заборонили залізничне, авіа, автобусне та міжміське пасажирське перевезення.
  • У зв'язку з карантином Україна з 16 березня закрила кордон. В'їхати в Україну після закриття кордону можуть українці.


Де можна пройти тест на коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Михайло Гема
Теги: Коронавірус в Україні Новини Спорту Спорт Футбол Динамо
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