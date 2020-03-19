Разом ми подолаємо цю кризу: гравці "Динамо" звернулися до вболівальників – відео
Гравці "Динамо" записали звернення до футбольних вболівальників. Футболісти столичного клубу закликали бути відповідальними під час пандемії коронавірусу.
До вболівальників звернулися капітан команди Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський і легіонери – Фран Соль та Міккель Дуелунд.
До теми Ми залишаємося тут заради вас, – медики звернулися до українців через коронавірус
Футболісти "Динамо" заявили, що залишатися вдома та виконувати рекомендації української влади – мінімум, що можна зробити у ситуації, яка склалася.
Гравці столичної команди переконані, що тільки разом можна подолати проблему. Вони закликали з користю використовувати вільний час під карантину та дбати про літніх людей.
Дивіться відео звернення гравців "Динамо"
Що відомо про коронавірус в Україні?
- Станом на 19 березня в Україні підтвердили 16 випадків захворювання на коронавірус, 2 з них – летальні.
- Через вірус в Україні запроваджено карантин до 3 квітня. На території Київської, Житомирської та Чернівецької областей введено режим надзвичайної ситуації.
- Через загрозу поширення коронавірусу влада посилила обмежувальні заходи: закрили ТРЦ, ресторани, кафе, метро, кінотеатри та заборонили залізничне, авіа, автобусне та міжміське пасажирське перевезення.
- У зв'язку з карантином Україна з 16 березня закрила кордон. В'їхати в Україну після закриття кордону можуть українці.
Де можна пройти тест на коронавірус / Інфографіка 24 каналу
Найцікавіші новини спорту – підписуйтеся на наш Twitter та Telegram.