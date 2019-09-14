РБ Лейпциг – Баварія: де дивитися онлайн матч чемпіонату Німеччини

У суботу, 14 вересня, в гості до лідера чемпіонату Німеччини "РБ Ляйпциг" завітає "Баварія". Топ-протистояння можна буде переглянути в Україні по телебаченні та онлайн.

Матчі німецької Бундесліги в Україні показують телеканали "Футбол 1/2". Саме на другому з них і покажуть матч "РБ Лейпциг" – "Баварія" у прямому ефірі. Початок трансляції о 19:25, сам матч розпочнеться о 19:30.

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Матч "РБ Лейпциг" – "Баварія" дивитися онлайн можна буде на Oll.tv та Megogo. Перший з них – це онлайн-трансляція матчу з телеканалу "Футбол 2". Та варто нагадати, що доступ до трансляцій платний. На Oll.tv можна взяти підписку "Футбол" за 89 гривень на місяць (лише телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2") або "Суперспорт" за 139 гривень на місяць (канали "Футбол 1/2" та Setanta Sport). На Megogo передплата оптимальна коштує 97 гривень на місяць. Але в неї входить доступ не лише до трансляції футбольних матчів, але й понад 185 інших телеканалів.

Нагадаємо, матч "РБ Лейпциг" – "Баварія" відбудеться у суботу, 14 вересня. Початок матчу о 19:30. Відео голів та огляд матчу – на сайті Спорт24.