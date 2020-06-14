Мадридський "Реал" провів перший матч після карантину у 28-му турі іспанської Ла Ліги. Команда Зінедіна Зідана приймала "Ейбар" на порожньому стадіоні "Альфредо ді Стефано", який знаходиться на базі клубу, та здобула перемогу з рахунком 3:1.

Реал – Ейбар 3:1

Голи: Кроос, 4, Рамос, 30, Марсело, 37 – Бігас, 60

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"Реал" вдало розпочав матч, відкривши рахунок уже на 4-й хвилині, завдяки прекрасному удару Крооса. Через кілька хвилин у штрафному господарів виник спірний епізод через падіння Кіке, але арбітр не побачив порушення.

На 30-й хвилині Рамос розігнав контратаку і сам же її завершив точним ударом у порожні ворота після пасу Азара. Незабаром рахунок до крупного довів Марсело, використавши помилку захисника.

Мабуть, великий рахунок заспокоїв гравців "Реала" і в другому таймі перевагою володіли гості. Спочатку господарів кілька разів Куртуа, потім м'яч влучив у поперечину, але незабаром гості відіграли один гол зусиллями Бігаса. Після цього хороший шанс мав Леон, але з його ударом впорався Куртуа. У кінцівці матчу "Реал" заспокоїв гру і довів її до перемоги.