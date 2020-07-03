2 липня "Реал" приймав "Хетафе" у матчі 33 туру Ла Ліги. Команда Хосе Бордаласа провела чудовий матч, але зазнала прикрої поразки від "Реалу".

Реал – Хетафе 1:0

Голи: Рамос, 79 (п)

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У минулому турі лідер сезону "Реал" помірявся силами з "Еспаньйолем". "Вершкові" багато атакували, але нічим гольовим вони не завершувались. У першому таймі "Реал" таки дотиснув "Еспаньйол" за допомогою Бензема, який перебуває у вогняній формі. Французький нападник видав фантастичний асист п'ятою на Каземіро і той переправив м'яч у порожні ворота.

"Хетафе" приймав "Реал Сосьєдад". У першому таймі відзначився Мата. Гостям вдалось зрівняти рахунок ще у першій частині зустрічі. Але іспанець Мата на 83-й хвилині оформив дубль та приніс перемогу своїй команді – 2:1.

Принципова боротьба

Бензема вже з перших секунд зустрічі повів "Реал" у атаку. Француз пробив із лінії штрафного майданчика, але Соріа зробив неймовірний сейв та врятував команду.

Мірамонтес завдав удар головою після подачі з кутового. Куртуа витягнув м'яч, який летів низом прямо по центру воріт.

Перша частина зустрічі відзначалась великою кількістю боротьби на полі. "Хетафе" намагався створювати моменти, але захист "вершкових" діяв надійно.

Вінісіус отримав точну передачу в штрафному, йому залишалось лише переграти голкіпера. Але його удар удару не вистачило сили – Сорія легко впорався з цим ударом.

Удар з лінії штрафного виконав Бензема, але м'яч пролетів далеко від штанги.

Каземіро віддав точний пас в штрафний майданчик. де були гравці "вершкових", але оборонці зіграли надійно та розрядили гостроту біля власних воріт.

Перемога завдяки пенальті

З початку другого тайму суддя показав декілька попереджень.

На 58-й хвилині Модріч завдав удар із кута штрафного майданчика. М'яч полетів у нижній кут воріт, але Сорія зробив серйозний сейв.

Мата класно знайшов вільний простір біля штрафного, але м'яч після його потужного удару пролетів над поперечкою.

Бенземі вдалось втекти у сольний прохід, але не зміг обійти захисника суперника.

Все той же Бензема мав чудовий шанс відкрити рахунок. Французький нападник пробив з лінії штрафного, але трохи повз ворота.

Протягом більшої частини матчу "Реал" не надто переважав у грі свого суперника, матч відбувався за рівних сил.

На 78-й хвилині Мірамонтес грубо зіграв проти суперника – суддя вказав на 11-метрову позначку. До м'яча підійшов Рамос. Іспанець на паузі зловив голкіпера, хоча він вгадав напрямок удару захисника "вершкових", але не зміг дотягнутись – 1:0.

Рамос повторив унікальний рекорд Ла Ліги. Він став другим захисником, якому вдалось відзначитись дев'ять разів протягом сезону. Такий показник є лише у Гарая, у активі якого теж дев'ять м'ячів у сезоні 2006/07.

Рахунок зустрічі – 1:0.

Огляд поєдинку Реал – Хетафе

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