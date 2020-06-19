18 червня "Реал" помірявся силами з "Валенсією" у рамках 29 туру Ла Ліги. Мадридці впевнено перемогли суперника.

Реал – Валенсія 3:0

Голи: Бензема, 61, 86, Асенсіо, 74

Вилучення: Лі Канг Ін, 89 (Валенсія)

До теми Реал – Валенсія: де дивитися онлайн матч Ла Ліги

У поєдинку 28 туру мадридський "Реал" зустрічався із "Ейбаром". Господарі поєдинку вже на 4-й хвилині зустрічі відкрили рахунок. Голом відзначився Кроос. Результативні удари захисників Рамоса та Марсело принесли мадридцям впевнену перемогу – 3:1.

"Валенсія" у минулому турі помірялась силами з "Леванте". Єдиним голом за господарів поєдинку відзначився Мачадо. Здавалось, що цей результативний удар стане останнім у зустрічі, але гості думала іншим чином. На 90+8 хвилині вдало реалізував пенальті футболіст "Леванте". У підсумку нічия – 1:1.

Безгольовий початок

Із перших секунд зустрічі "Реал" взяв м'яч під свій контроль. На 6-й хвилині зустрічі гостроту біля воріт Куртуа створили футболісти "Валенсії" – захист вдало розрядив небезпеку.

Потужним ударом відзначився із лінії штрафного майданчика німець Кроос – у руки голкіперу. Одразу у швидку контратаку вийшли футболісти "Валенсії", голкіпер мадридців вийшов із воріт у стилі Ноєра та врятував команду.

Справжня пожежа була біля воріт гостей матчу, Азар пробив з 10 метрів від воріт – Сіллессен врятував свої володіння.

На 12-й хвилині стійка врятувала ворота Куртуа, футболіст гостей ввірвався у штрафний майданчик господарів поля та потужно пробив – Куртуа був вже поза грою, лише каркас воріт не дозволив вийти вперед "Валенсії".

Змістившись із флангу Азар завдав сильного удару – нідерландський голкіпер зловив м'яч у руки.

Завдяки швидким контратакам "Валенсії" все-таки вдалось вийти вперед у рахунку. Відзначився Родріго, але не довго гості раділи забитому голу. Головний арбітр зустрічі звернувся за допомогою до ВАР, переглянувши повтор моменту, суддя скасував взяття воріт.

Високий пресинг застосовував "Реал". Тому гості виходили із власної частини поля лише через швидкі контратаки.

Супермомент від господарів. Карвахаль сам пройшов повз декількох суперників та завдав удару – Сіллесен знову на висоті.

Активно кінцівку першого тайму провів "Реал". Але 100-відсоткових моментів мадридцям не вдалось створити.

Потужний удар із 30-метрів завдавав футболіст "Валенсії" Кондогбія – Куртуа в карколомному стрибку врятував ворота.

Жодній із команд не вдалось відкрити рахунок на табло у першій частині гри.

Тотальне домінування "Реала"

Другий тайм розпочався із атак мадридського клубу. Перший небезпечний удар команди завдали через десять хвилин після свистка арбітра на другий тайм. Із 20-метрової відстані потужний удар завдавав Вальверде – голкіпер "Валенсії" спокійно зловив м'яч у руки.

На 61-й хвилині зустрічі мадридцям вдалось вийти вперед у поєдинку. Азару у падінні вдалось віддати передачу на Бензему, той не роздумуючи завдав удару у межах штрафного майданчика та відкрив рахунок матчу – 1:0.

Забитий гол загострив гру мадридців. Небезпечні удари у свій актив додали Модріч та Азар.

На 74-й хвилині "Реал" подвоїв рахунок. Менді протиснув на фланзі суперника та віддав гостру передачу на Асенсіо, іспанець пробив зльоту та збільшив перевагу мадридців у матчі – 2:0.

Після другого голу зовсім посипались гості. Асенсіо не надто вдало віддав передачу на Бензему, але французу вдалось обробити м'яч та забити шалений гол у дев'ятку – 3:0.

Наприкінці матчу "Валенсія" залишилась ще й у меншості. Спершу у центрі поля Лі Канг Ін тричі поспіль вдарив по ногах Рамоса – пряма червона картка. А за декілька секунд травмувався Коклен, замін у гостей вже не було, тому "Валенсія" залишилась у дев'ятьох.

Підсумковий рахунок зустрічі – 3:0.

"Реал" впритул наблизився до "Барселони" у турнірній таблиці, відстаючи від першого місця всього лиш на два пункти.

Валенсія" ж залишилась на восьмій сходинці таблиці, у їх активі 43 очки.

Огляд матчу "Реал" – "Валенсія"

Турнірна таблиця Ла Ліги