Мадридський "Реал" та "Валенсія" зустрінуться 18 червня у рамках 29 туру чемпіонату Іспанії. Обидва клуби, яким є що доводити у цьому сезоні, прагнуть здобути лише перемогу. Букмекери оцінили шанси кожного з клубів на звитягу.

Реал – Валенсія: прогноз на матч чемпіонату Іспанії

Після відновлення Ла Ліги клуби продемонстрували різні результати, пише 24 канал. "Реал" впевнено розгромив "Ейбар", а "Валенсія" у дербі поділила очки з "Леванте".

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"Реалу" вкрай важливо здобувати перемогу, щоб не відпустити лідера турнірної таблиці – "Барселону". Натомість "кажани" ведуть відчайдушну боротьбу за потрапляння у єврокубки.

Прогноз Pari Match

Фаворитом протистояння прогнозовано є "королівський клуб". Перемогу "Реала" у матчі з "Валенсією" фахівці оцінили коефіцієнтом 1,39. І це не дивно, адже "вершкові" не програють валенсійцям вдома з 2008 року.

Очевидно, що "Валенсія" прагне перервати невтішну серію на полі "Реала". Перемогу гостей експерти оцінили коефіцієнтом 7,70. Якщо ж гра закінчиться нічиєю – коефіцієнт 5,40.

Прогноз Favbet

У трьох попередніх очних матчах команди відзначалися у воротах одне одного. Таким чином, ймовірність голів у ворота двох команд дуже ймовірна. Коефіцієнт на таку ставку – 1,72.

До речі "Реал" здобув впевнену перемогу в першому матчі після відновлення сезону

Фахівці пропонують коефіцієнт 3,85 на те, що "Реал" переможе в один м'яч. Якщо ж аналогічного результату досягне "Валенсія" – коефіцієнт 8.

Прогноз 1xbet

У компанії 1xbet вболівальникам футболу пропонують відгадати, який гравець відзначиться забитим м'яч. Найбільше шансів у лідера "Реала" Каріма Бензема, який у рамках Прімери вже забив 14 голів. Його черговий м'яч оцінений коефіцієнтом 1,8.

У таборі "Валенсії" найкращим бомбардиром є Максі Гомес. Його гол у ворота "вершкових" оцінений коефіцієнтом 3,5.

Матч "Реал" – "Валенсія" відбудеться 18 червня. Початок гри о 23:00.