"Реал" знайшов спосіб придбати 19-річного таланта Голанда в "Боруссії"

Мадридський "Реал" може продати дортмундській "Боруссії" захисника Ашрафа Хакімі заради переходу форварда німецького клубу Ерлінга Голанда.

За інформацією AS ключем до трансферу може стати продаж Ашрафа Хакімі. Марокканський захисник в нинішньому сезоні виступає за "Боруссію" на правах оренди, а права на нього належать "Реалу".

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Повідомляється, що "Реал" хоче купити Голанда в 2022 році. Трансферна вартість норвежця зараз оцінюється в 72 мільйони євро, а Хакімі – в 54 мільйони євро.

У нинішньому сезоні Хакімі провів у складі "джмелів" 25 матчів, став автором 3 забитих м'ячів і 10 результативних передач, а також отримав 3 жовті картки.

Що відомо про кар'єру Ерлінга Голанда?

19-річний Холанд перейшов у "Боруссію" по ходу нинішнього сезону з "Зальцбурга".

Голанд у нинішньому сезоні зіграв у дев'яти матчах Бундесліги (шість – в основному складі), забив 10 м'ячів і віддав дві результативні передачі. Контракт футболіста з німецьким клубом діє до літа 2024 року. Взимку 2021-го в контракті гравця активується пункт про суму відступних у розмірі 75 млн євро.