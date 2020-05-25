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"Реал" знайшов спосіб придбати 19-річного таланта Голанда в "Боруссії"

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Ерлінг Голанд
Ерлінг Голанд / Getty Images

Мадридський "Реал" може продати дортмундській "Боруссії" захисника Ашрафа Хакімі заради переходу форварда німецького клубу Ерлінга Голанда.

За інформацією AS ключем до трансферу може стати продаж Ашрафа Хакімі. Марокканський захисник в нинішньому сезоні виступає за "Боруссію" на правах оренди, а права на нього належать "Реалу".

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Повідомляється, що "Реал" хоче купити Голанда в 2022 році. Трансферна вартість норвежця зараз оцінюється в 72 мільйони євро, а Хакімі – в 54 мільйони євро.

У нинішньому сезоні Хакімі провів у складі "джмелів" 25 матчів, став автором 3 забитих м'ячів і 10 результативних передач, а також отримав 3 жовті картки.

Що відомо про кар'єру Ерлінга Голанда?

19-річний Холанд перейшов у "Боруссію" по ходу нинішнього сезону з "Зальцбурга".

Голанд у нинішньому сезоні зіграв у дев'яти матчах Бундесліги (шість – в основному складі), забив 10 м'ячів і віддав дві результативні передачі. Контракт футболіста з німецьким клубом діє до літа 2024 року. Взимку 2021-го в контракті гравця активується пункт про суму відступних у розмірі 75 млн євро.

Автор: Юрій Семенюк
Теги: Трансфери Новини Спорту ФК Боруссія Д Реал Спорт Футбол
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