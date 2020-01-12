Реал – Атлетіко: онлайн-трансляція фіналу Суперкубку Іспанії
"Реал" та "Атлетіко" поборються за Суперкубок Іспанії. Фінальний поєдинок можна переглянути онлайн на сайті Спорт24.
Матч "Реал" – "Атлетіко" відбудеться у Саудівській Аравії у неділю, 12 січня. Початок зустрічі – о 20:00.
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На шляху до вирішального матчу "Реал" переміг переможця Кубка Іспанії – "Валенсію". "Атлетіко" вибив переможця Ла Ліги – "Барселону".
Матч фіналу Суперкубка Іспанії між "Реалом" та "Атлетіко" можна переглянути на платформі Megogo. Для цього необхідно мати підписку "Оптимальна". Вартість на місяць складає 97 гривень.
Нові користувачі Megogo мають можливість оформити підписку за одну гривню на місяць.
Реал – Атлетіко: онлайн-трансляція
Огляд матчу "Реал" – "Атлетіко" – читайте на сайті Спорт24.