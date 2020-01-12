"Реал" у серії пенальті обіграв "Атлетіко" та виграв Суперкубок Іспанії

В неділю, 12 січня, було зіграно фіналу Суперкубка Іспанії. В матчі зійшлися два мадридські клуби – "Реал" та "Атлетіко". Зіграли команди в аравійському місті Джидда на стадіоні "Кінг Абдулла Спортс Сіті".

Реал – Атлетіко 0:0 (4:1 у серії пенальті)

Команди провели доволі бойовий матч. Однак без забитих голів. Хоча за гру команди завдали майже сорок ударів. Більше роботи було у голкіпера "матрацників" Облака, який здійснив 14 сейвів.

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Відтак команди відклали визначення переможця на екстратайм. Але й там забити не вдалося. Хоча найкраща нагода була у "Атлетіко", коли після помилки захисників Мората виходив сам на сам. Однак щоб не допустити цього, Вальверде пішов у підкат, відверто збиваючи суперника. Для гравця "Реала" це закінчилося червоною карткою, а на полі виникла сутичка. під час неї Карвахаль випадково наступив на голову Мораті. У форварда після цього на чолі залишився слід.

Не забивши голи і в екстратаймі, команди пішли пробивати пенальті. Першими били гравці "Реала". Карвазаль свою спробу реалізував. Натомість Сауль Ньїгес з позначки влучив в штангу. Реалізував свій удар і Родріго, а Куртуа відбив удар Томаса Партея. Точним був і Модріч. Подарував шанс "Атлетіко" Тріпп'єр, який таки забив. Але Серхіо Ромос був влучний та приніс перемогу "Реалу".

Тож саме "Реал" став володарем Суперкубка Іспанії 2019 року.