"Реал" – "Барселона": битва титанів

Фанати найголовнішого футбольного дербі Європи "Реал" – "Барселона" повинні бути задоволені. Вони отримали можливість за місяць побачити відразу три матчі за участю мадридців та каталонців. Спершу жереб звів команди в Кубку Іспанії, а тепер їх очікує зустріч в чемпіонаті Іспанії.

Якщо поглянути на статистику матчів "Реала" і "Барселони" в Прімері, то, як це не дивно, але за більш ніж 90 років ніхто не домігся серйозної переваги. У "галактікос" всього на одну перемогу більше, тоді як у каталонців лише на один забитий м'яч більше. Цікаво, що і по розкладах перед грою шанси рівні. Експерти Parimatch дають по 37% на перемогу кожної команді (і 26% на нічию).

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А ось в турнірній таблиці між командами буквально прірва. За мірками Прімери так точно. "Барселона" лідирує та випереджає "Реал", який йде третім, на 9 очок. У першому колі, до речі, каталонці вдома розправилися з мадридцями 5:1. Звичайно, в цей раз фактор домашнього поля буде вже на стороні "Реала", який приймав "Барселону" на своєму полі зовсім недавно. Правда, в середу в матчі Кубка Іспанії мадридцям це не допомогло, гра закінчилася з рахунком 3:0 на користь "Барселони".

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"Реал", звичайно, зараз не та команда, що в минулому сезоні. Мадридці після відходу Зідана і Роналду поки не заграли в повну силу. Але якщо мова йде про матч з "Барселоною", то це не буде мати такого великого значення. Матчі цих грандів стоять окремо, і в якому стані б вони не перебували, і "галактікос", і каталонці завжди видають яскраву і захоплюючу гру з непередбачуваним результатом, передбачити який беруться лише сміливці. Впевненими можна бути лише в тому, що ми побачимо чимало голів. Коли зустрічаються "Реал" та"Барселона", то можна розраховувати, як мінімум, на три забитих м'ячі. До речі, такий варіант Parimatch оцінює в 64%.