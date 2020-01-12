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Реал – Атлетіко: де дивитися онлайн фінал Суперкубка Іспанії

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Реал – Атлетіко: де дивитися онлайн фінал Суперкубка Іспанії / en.as.com

"Реал" у фіналі Суперкубка Іспанії 12 січня зіграє проти "Атлетіко". Мадридське дербі можна переглянути в Україні онлайн.

Матч фіналу Суперкубка Іспанії між "Реалом" та "Атлетіко" можна переглянути на платформі Megogo. Для цього необхідно мати підписку "Оптимальна". Вартість на місяць складає 97 гривень.

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Матч "Реал" – "Атлетіко" відбудеться у Саудівській Аравії у неділю, 12 січня. Початок зустрічі – о 20:00.

За Суперкубок Іспанії вперше борються не чемпіон і переможець Кубка країни минулого сезону. "Атлетіко" та "Реал" у минулому сезоні не виграли жодного трофею.

Однак реформування турніру дозволило мадридським командам зіграти у фіналі.

На шляху до вирішального матчу "Реал" переміг переможця Кубка Іспанії – "Валенсію", а "Атлетіко" вибив переможця Ла Ліги – "Барселону".

Огляд матчу "Реал" – "Атлетіко" читайте на сайті Спорт24.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Футбол Спорт Новини Спорту Реал Атлетіко
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