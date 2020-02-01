"Реал" на класі переміг "Атлетіко" завдяки голу Бенземи: відео

"Реал" мінімально переміг "Атлетіко" у "мадридському дербі" в рамках 22 туру Ла Ліги.

Реал – Атлетіко 1:0

Гол: Бензема, 56

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Рахунок у матчі відкрили на 56 хвилині. Вінісіус відпасував на Ферлана Менді, то зробив ідеальний пас у штрафну на Бензема, який ударом в один дотик відправив м’яч у сітку.

Відео голу Бензема

Цей м'яч став для форварда першим в матчах проти "Атлетіко" на "Сантьяго Бернабеу" у всіх турнірах. 32-річний форвард провів 16 матчів проти "матрацників" на домашньому стадіоні і завдав в цих іграх 34 удари.

Також зазначимо, що Бензема перервав 5-матчеву безгольову серію в Ла Лізі. Тепер на його рахунку 13 м'ячів в 20 іграх за "Реал" в іспанському чемпіонаті.

Завдяки перемозі над "Атлетіко" "Реал" закріпив своє лідерство у чемпіонаті Іспанії. В активі "вершкових" 49 очок. "Матрацники" мають 36 пунктів і посідають п’яте місце.