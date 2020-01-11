Реал – Атлетіко: прогноз букмекерів на фінал Суперкубка Іспанії

Мадридські "Реал" та "Атлетіко" зійдуться у битві за Суперкубок Іспанії. Поєдинок відбудеться у неділю, 12 січня. Букмекери вже назвали переможця фіналу.

Реал – Атлетіко: прогноз

Уперше з 2014 року за Суперкубок Іспанії в очному матчі поборються мадридські "Реал" та "Атлетіко". Остання зустріч клубів у Суперкубку завершилася перемогою "матрацників".

Тоді формат турніру передбачав два матчі. За сумою двох поєдинків "Атлетіко" переміг з рахунком 2:1. Після цього "матрацники" більше не грали за Суперкубок Іспанії, а "Реал" одного разу виграв трофей.

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Прогноз Фаворит Спорт

На папері фаворитом поєдинку є більш титулований "Реал". Перемогу "Королівського клубу" букмекери оцінили коефіцієнтом 2,27.

Звитягу "Атлетіко" у фіналі експерти "Фаворит Спорт" оцінили коефіцієнтом 3,20. Нічия у цьому поєдинку – 3,30.

Прогноз Pari Match

Разом з тим, букмекери дали прогноз на те, яка команда виграє Суперкубок Іспанії. Коефіцієнт на те, що це зробить "Реал" – 1,70. Якщо турнір виграє "Атлетіко" – коефіцієнт 2,23.

Фахівці Pari Match пропонують коефіцієнт 3,95 на те, що "Реал" переможе в один м'яч. Коефіцієнт на те, що це вдасться зробити "Атлетіко" – 4,70.

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Прогноз 1xbet

Компанія 1xbet пропонує вболівальникам вгадати, який футболіст заб'є гол у матчі. Найбільше шансів, на думку експертів, в Альваро Морати з "Атлетіко". Його гол у ворота "Реала" оцінений коефіцієнтом 2,5.

У заявці "Реала" на Суперкубок Іспанії немає головного бомбардира Каріма Бенземи. Таким чином, обов'язки забивати голи покладені на Луку Йовича. Його гол у ворота "матрацників" оцінений коефіцієнтом 2,55.

Огляд матчу "Реал" – "Атлетіко" читайте на сайті Спорт24.