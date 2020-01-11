Реал – Атлетіко: прогноз букмекерів на фінал Суперкубка Іспанії
Мадридські "Реал" та "Атлетіко" зійдуться у битві за Суперкубок Іспанії. Поєдинок відбудеться у неділю, 12 січня. Букмекери вже назвали переможця фіналу.
Реал – Атлетіко: прогноз
Уперше з 2014 року за Суперкубок Іспанії в очному матчі поборються мадридські "Реал" та "Атлетіко". Остання зустріч клубів у Суперкубку завершилася перемогою "матрацників".
Тоді формат турніру передбачав два матчі. За сумою двох поєдинків "Атлетіко" переміг з рахунком 2:1. Після цього "матрацники" більше не грали за Суперкубок Іспанії, а "Реал" одного разу виграв трофей.
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Прогноз Фаворит Спорт
На папері фаворитом поєдинку є більш титулований "Реал". Перемогу "Королівського клубу" букмекери оцінили коефіцієнтом 2,27.
Звитягу "Атлетіко" у фіналі експерти "Фаворит Спорт" оцінили коефіцієнтом 3,20. Нічия у цьому поєдинку – 3,30.
Прогноз Pari Match
Разом з тим, букмекери дали прогноз на те, яка команда виграє Суперкубок Іспанії. Коефіцієнт на те, що це зробить "Реал" – 1,70. Якщо турнір виграє "Атлетіко" – коефіцієнт 2,23.
Фахівці Pari Match пропонують коефіцієнт 3,95 на те, що "Реал" переможе в один м'яч. Коефіцієнт на те, що це вдасться зробити "Атлетіко" – 4,70.
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Прогноз 1xbet
Компанія 1xbet пропонує вболівальникам вгадати, який футболіст заб'є гол у матчі. Найбільше шансів, на думку експертів, в Альваро Морати з "Атлетіко". Його гол у ворота "Реала" оцінений коефіцієнтом 2,5.
У заявці "Реала" на Суперкубок Іспанії немає головного бомбардира Каріма Бенземи. Таким чином, обов'язки забивати голи покладені на Луку Йовича. Його гол у ворота "матрацників" оцінений коефіцієнтом 2,55.
Огляд матчу "Реал" – "Атлетіко" читайте на сайті Спорт24.
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