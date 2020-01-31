Реал – Атлетіко: прогноз букмекерів на матч чемпіонату Іспанії

У суботу, 1 лютого, "Реал" у центральному матчі 22 туру чемпіонату Іспанії прийме "Атлетіко". Букмекери оцінили шанси команд виграти в мадридському дербі.

Реал – Атлетіко: прогноз

Менше як місяць тому "Реал" та "Атлетіко" розіграли суперкубок Іспанії. Основний та додатковий час поєдинку завершилися без голів. "Вершкові" вирвали перемогу тільки в серії пенальті.

Як це було: "Реал" у серії пенальті обіграв "Атлетіко" та виграв Суперкубок Іспанії: відео

Тепер на клуби чекає протистояння зовсім в іншому турнірі – чемпіонаті Іспанії. Якщо "Реал" впевнено лідирує у Ла Лізі, то "Атлетіко" перебуває тільки на 5-й позиції.

Прогноз Фаворит Спорт

Фаворитом зустрічі є господарі "Сантьяго Бернабеу". Фахівці пропонують коефіцієнт 1,81 на те, що "Реал" у рідних стінах завдасть "матрацникам" 4-ї поразки у чемпіонаті.

Скептичні прогнози в експертів щодо шансів гостей. Перемогу "Атлетіко" букмекери оцінюють коефіцієнтом 4,75. Нічия у матчі – 3,45.

Прогноз Pari Match

"Реал" не перемагає "Атлетіко" вдома в чемпіонаті Іспанії від січня 2012 року. Відтоді команди провели 6 матчів – тричі перемагали "матрацники" і стільки ж разів була нічия.

При цьому "Атлетіко" в усіх матчах перемагав з різницею в один гол. Коефіцієнт на те, що "Атлетіко" переможе в один м'яч – 5,70. Коефіцієнт на нічию 1:1 – 6,90.

Прогноз 1xbet

Найкращим бомбардиром "Реала" у цьому сезоні є француз Карім Бензема – 12 голів. Коефіцієнт на те, що Бензема відзначиться черговим голом – 2,18.

Після переходу Антуана Грізманна в "Барселону" головним форвардом "Атлетіко" став Альваро Мората. У Прімері він встиг забити 7 голів. Коефіцієнт, що Мората засмутить голом колишніх партнерів з "Реала" – 3,5.

Огляд матчу "Реал" – "Атлетіко" читайте на сайті Спорт24.